実写版『モアナと伝説の海』（2026年7月31日公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）の予告編の最新版が公開となった。ドウェイン・ジョンソン演じるマウイの歌唱シーンも初お披露目されている。

『モアナと伝説の海』（2016）は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女・モアナが、世界を救うために大海原へと冒険の旅に出る。伝説の英雄マウイを探し出し、ともに様々な苦難を乗り越え、自分の進むべき道を切り拓いていくモアナの姿が幅広い人々の共感を呼び、世界興収6億4千万ドル（約960億円／1ドル＝150円）を突破し、アカデミー賞2部門（長編アニメーション賞・主題歌賞）にノミネートされた。そんな世界中で愛されるシリーズが、この夏、実写化されて登場する。監督は『ハミルトン』（2020）のトーマス・ケイルが務め、主人公のモアナ役には、19歳の新人キャサリン・ランガイアが抜擢された。そして、『ワイルド・スピード』シリーズ（2001〜）、『ジャングル・クルーズ』（2021）をはじめ、アニメーション版『モアナと伝説の海』でも同役の声優を務めた"ロック様"こと、ドウェイン・ジョンソンが、半神半人のマウイを再び演じる。

今回公開となった最新版の予告編では、マウイの歌唱シーンも初お披露目。愛する家族や島を救うため、ひとり、果てしなく広がる大海原へと飛び出していくモアナ――。彼女が旅の途中で出会うのが、マウイだ。アニメーション版でも大きな話題となった劇中歌「俺のおかげさ」をエネルギッシュに歌って踊るその様は、まさに、憎まれ口は叩くけど、モアナを支える頼れるキャラクター「マウイ」らしさが全開だ。ドウェインのパワフルな魂が全身に宿った＜超＞実写版のマウイに出会うその日が待ちきれない……そんなマウイを上手におだてながら、海の冒険へと巧みに連れ出していくモアナ。2人が織り成すコミカルな掛け合いシーンも大きな見どころのひとつとなっている。しかし、彼女たちの行く手には、想像を超えた試練も待ち受けていて……。海底に広がる魔物の国では、暗闇の中でギラギラと妖しく輝く巨大なカニ・タマトアが立ちはだかり、船の上でも、見た目はキュートながら冷酷で残忍な海賊・カカモラたちが容赦なく襲い掛かる。ワクワクとスリルが息つく間もなく押し寄せる、お祭り感満載の映像となっている。