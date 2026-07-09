ロバン・カンピヨ監督作『君の見る世界をなぞる』の場面写真20点が公開

ロバン・カンピヨ監督作『君の見る世界をなぞる』（2026年8月21日公開 配給：樂舎）の場面写真20点が公開となった。

『君の見る世界をなぞる』は、階級社会の断絶や戦争の影、不安と閉塞感が漂う現代を背景に、「自分とは何者か」を探し続ける若者の姿を鮮やかに映し出す青春映画。不確かな時代を生きる我々の胸に、美しくもほろ苦い余韻を残す。

監督を務めたのは、『BPM ビート・パー・ミニット』（2017）でカンヌ国際映画祭グランプリを受賞したロバン・カンピヨ。本作は、『パリ20区、僕たちのクラス』（2008）でパルム・ドールに輝いたローラン・カンテが長年温めてきた企画を、彼の逝去後、盟友であるカンピヨ監督が遺志を受け継ぎ完成させた。

主人公エンゾの瑞々しい十代の心の揺らぎを繊細に体現したのは、新人エロワ・ポユ。元競泳選手である彼は、飾らず自然な佇まいがローラン・カンテとロバン・カンピヨの目に留まり、本作で俳優デビューを飾った。周りの世界に馴染めないエンゾを支える両親役には、『シチリアーノ 裏切りの美学』（2019）などイタリア映画界を索引する名優ピエルフランチェスコ・ファヴィーノと、『天使が見た夢』（1998）でカンヌ国際映画祭最優秀女優賞を獲得したエロディ・ブシェーズ。さらにエンゾが淡い憧れを抱くウクライナからきた労働者ヴラド役には、実際に建築現場で働いていたウクライナ出身のアマチュア俳優マクシム・スリヴィンスキーが起用されている。

この度、主人公であるエンゾの思春期の揺らぎと彼を温かく見守るまなざしを捉えた場面写真20点が一挙公開となった。学校になじめず建設現場で働く16歳のエンゾの姿や、彼の教育係でウクライナ出身の青年ヴラドと、南仏の陽光が差し込む屋外で会話をしている姿、互いに優しい眼差しを向けあう場面などが捉えられている。また、両親の姿を映した場面写真からは、戸惑いと葛藤に満ちた思春期の渦中にいるエンゾを見守る不安げな表情が滲んでおり、複雑な胸の内も伺える。

大人になりたいという憧れと「いま」に対する葛藤の狭間で揺れ動くエンゾについて、ロバン・カンピヨ監督は「エンゾには、期待される役割に応える代わりに、それを極端なまでに拒む"動かない強さ"があります。それは彼が勇敢だからなのではなく、彼がこれから待ち受ける世界を恐れているからです。穏やかで陽光に満ちたプール付きの豪邸を与えてくれる家族を前にして、彼はあえて月と夜と、断崖に打ち寄せる波の側に身を置こうとする思春期の少年なのです」と、複雑な心情を持ち合わせていると語る。さらに、主人公エンゾを演じたエロワ・ポユについて「水泳が得意な青年を求めて、SNSを通じてオーディションをすると発表しました。エロワは元競泳選手で、その経験から培われた自己規律や仲間との連帯感、そして孤独や寡黙さも持ち合わせていました。演技は未経験でしたが、彼の持つ素質はすべて、この役柄にとって重要な要素だったのです」と、キャスティング理由を明かしている。