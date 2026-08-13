第96回アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した『マリウポリの20日間』で監督を務めたミスティスラフ・チェルノフの最新作『戦場0地点』（2026年9月4日公開 配給：アンプラグド）の本編映像が公開となった。

『戦場0地点』は、2023年、ウクライナ軍第3強襲旅団の小隊に同行したチェルノフ監督が、ロシア軍に占領されたアンドリーウカ村の奪還作戦を記録したドキュメンタリー。チェルノフは、ジャーナリストとしてではなく、兵士たちと行動を共にしながら 戦場へ身を置く。映像の多くは、兵士たちのヘルメットカメラやドローンによって撮影されており、観客は彼らとともに、アンドリーウカ村までの2,000メートルを進むことになる。しかし、その距離は決して短くない。身を潜めながら前進し、一歩ごとに死と隣り合わせとなる極限の道のりである。冗談を交わし、煙草を吸い、家族や未来について語る若い兵士たち。そして、その直後に訪れる死。チェルノフは、彼らを、銃を手にする以前、それぞれの日常を生きていたひとりの人間として見つめ続ける。激しい銃撃戦、ドローンによる襲撃、絶え間なく降り注ぐ砲弾、そして 荒廃した大地に横たわる戦死体――。本作は、ニュース映像や数字だけでは決して伝わらない戦場の現実を突きつける。

この度公開となった本編映像は、2023年9月、ウクライナ軍第3強襲旅団が、ロシア軍に占領されたドネツク州アンドリーウカ村の奪還を目指す作戦の幕開けを記録したもの。

ミスティスラフ・チェルノフ監督のナレーションとともに明かされるのは、アンドリーウカまでのわずか2,000メートルを進むために、実に3か月もの時間を要したという事実。村を取り囲む草原には無数の地雷が埋められ、装甲車での突破は不可能。兵士たちは、身を隠す場所もほとんどない中、自らの足で前進するほかなかった。その過程で、すでに多くのウクライナ兵が命を落としていた。

映像に記録されているのは、演出でも再現でもない、現実の戦場である。飛び交う銃弾の音、絶え間なく響く砲撃、爆発とともに激しく吹き上がる土煙。兵士たちの切迫した叫び声に、負傷者の苦しいうめき声が重なる。そして、銃弾を受けた仲間の命が失われたことを否応なく悟らされる瞬間――。兵士のヘルメットカメラが捉えた映像は、観る者を戦場のただ中へと引きずり込み、「もし自分が戦場に立ったら、何が起こるのか」という逃れようのない問いを突きつける。

しかし、今回公開された映像は、本作が記録した戦場のほんの一端にすぎない。この先、兵士たちはさらに凄惨な現実と向き合い、2,000メートル先の村を目指して、一歩ずつ死地を進んでいく。

太平洋戦争終戦から81年を迎える今、戦争とは何か。平和とは、果たしてどれほど確かなものなのか。本映像は、遠い戦地で起きている現実を私たち自身の問題として突きつけ、改めて考えることを迫る、あまりにも重い記録となっている。