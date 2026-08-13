2000年に公開され、世界中を爆笑と困惑の渦に巻き込んだ大人気パロディ映画『最終絶叫計画』のシリーズ最新作『最終絶叫計画 令和!』のブルーレイ＆DVDセットが2026年10月28日発売となる。価格は5,390円。同日にDVDレンタルも開始となる。
『最終絶叫計画 令和!』は、2000年に公開されたパロディ映画『最終絶叫計画』のシリーズ最新作。本作では、ウェイアンズ兄弟が、2作目『最'新'絶叫計画』（2001）以来、製作・脚本に復帰している。シリーズの日本での劇場公開は、3作目『最'狂'絶叫計画』（2004）以来、22年ぶりであった。
シンディ役を山田里奈、ブレンダ役を喜田あゆ美を迎え、レイ役の森川智之、ショーティ役に佐藤せつじら、おなじみの実力派声優陣が集結。さらにブルーレイには、タブーなしのパロディ制作の舞台裏を収めた約30分の映像特典を収録している。映像特典は以下の通り。
- 一緒にスクリーム
- フレッシュミート
- ウェイアンズ・ワールド
- シーン解剖
■ストーリー
26年前、「ゴーストフェイスっぽい」殺人鬼から奇跡の生還を果たしたあの4人組。しかし、悪夢は終わっていなかった――!? リメイク、続編、スピンオフなど今どきの「映画あるある」や「話題のホラー映画」をこれでもかと詰め込み、お馴染みのキャストが大暴走。タブーなしの大人気パロディ・ホラーが、まさかの令和に戻ってきた！
■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）
ショーティ：マーロン・ウェイアンズ（佐藤せつじ）
レイ：ショーン・ウェイアンズ（森川智之）
シンディ：アンナ・ファリス（山田里奈）
ブレンダ：レジーナ・ホール（喜田あゆ美）
■スタッフ
監督：マイケル・タイデス
製作・脚本：リック・アルヴァレス、マーロン・ウェイアンズ、ショーン・ウェイアンズ、キーネン・アイヴォリー・ウェイアンズ、クレイグ・ウェイアンズ
音楽：ハイム・メイザー
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング
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