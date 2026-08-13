2000年に公開され、世界中を爆笑と困惑の渦に巻き込んだ大人気パロディ映画『最終絶叫計画』のシリーズ最新作『最終絶叫計画 令和!』のブルーレイ＆DVDセットが2026年10月28日発売となる。価格は5,390円。同日にDVDレンタルも開始となる。

ブルーレイ＆DVDセット

レンタルDVD

『最終絶叫計画 令和!』は、2000年に公開されたパロディ映画『最終絶叫計画』のシリーズ最新作。本作では、ウェイアンズ兄弟が、2作目『最'新'絶叫計画』（2001）以来、製作・脚本に復帰している。シリーズの日本での劇場公開は、3作目『最'狂'絶叫計画』（2004）以来、22年ぶりであった。

シンディ役を山田里奈、ブレンダ役を喜田あゆ美を迎え、レイ役の森川智之、ショーティ役に佐藤せつじら、おなじみの実力派声優陣が集結。さらにブルーレイには、タブーなしのパロディ制作の舞台裏を収めた約30分の映像特典を収録している。映像特典は以下の通り。

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