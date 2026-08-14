『バグダッド・メッシ 片足のサッカー少年』から緊迫の本編映像と新場面写真5点が公開

第97回アカデミー賞の国際⻑編映画賞のイラク代表作品『バグダッド・メッシ 片足のサッカー少年』（公開中 配給：Elles Films）の「地雷原が舞台の『スタンド・バイ・ミー』」と話題の本編映像と新場面写真5点が公開となった。

『バグダッド・メッシ 片足のサッカー少年』は、リオネル・メッシに憧れるバグダッドのサッカー少年・ハムディのイラク戦争に翻弄されながら困難から立ち上がる姿を描いた作品。爆撃で片足を失っても「サッカーへの想い」を胸に歩み続ける少年の姿は、希望さえも飲み込もうとする非情な現実の中で、人間が生き抜くことの真の意味を我々に問いかける。

本作は、2015年にアカデミー賞短編実写部門の最終候補作品を⻑編映画化し、第97回アカデミー賞国際⻑編映画賞イラク代表にも選出され、各国の映画祭で最優秀賞を席巻。主演のアフマド・モハメド・アブドラも、第10回ドホーク国際映画祭にて最優秀男優賞を受賞した。本作に比類なき説得力を与えているのは、主演アフマド自身の、5歳の時、テロによって片脚と最愛の父を失った過去にある。そんな彼が、ハムディと同じく、史上最高と称されるサッカー選手リオネル・メッシへの憧れを胸に、不屈の精神で立ち上がる姿は、演技を超えた痛切なリアリズムを体現している。

この度、地雷原が舞台の『スタンド・バイ・ミー』」と話題の本編映像と新場面写真5点が公開となった。

メッシに憧れるサッカー少年のハムディは、爆撃に巻き込まれて片足を失い、母の実家がある田舎町へと疎開する。片足を理由に地元チームへの入団を拒まれるも、テレビが貴重なイラクにおいて「メッシの試合を観る権利」を武器に交渉し、なんとか仲間入りを果たす。しかし、肝心のテレビが故障。修理のためには危険な都市バグダッドへ遠出しなければならず、その資金が必要となる。そんな折、父が村のボスから依頼されるも「危険すぎる」と断った、地雷原の武器捜索地図をハムディが見つけてしまう。修理代を稼ぐため、チームの仲間たちとともに、危険極まりない地雷原へと足を踏み入れる少年たち。公開となった映像では、4人の少年たちが地雷原に石を投げ込み、爆発の仕組みを確認する姿が映し出される。「石をたどれば、きっと大丈夫だ」という言葉に背中を押され、ハムディは松葉杖をつきながら一歩一歩、確実に大地を踏みしめていく。兵士の遺体から無事に武器を回収し、仲間の元へと引き返し始めたその時――「カチッ」と無情な音が響き渡り、ハムディは地雷を踏みつけてしまう。見守っていた 少年たちはすぐさま救出に向かい、爆風から身を守れるよう自分たちの衣服をハムディに着せ、身を隠すための穴を目の前に掘り始める。危険と隣り合わせの日常で身につけた生き抜く術と、時に衝突しながらも突如として発揮される子供たちの純粋な魂。観る者の胸を激しく締め付ける、緊迫感に満ちた屈指の名シーンである。果たして、地雷を踏んでしまったハムディの運命はどうなるのか――。