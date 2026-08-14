『スーパーガール』のプレミア配信が開始

『スーパーマン』（2025）の系譜を継ぐ、新生DCユニバースのヒット作『スーパーガール』のプレミア配信が本日8月14日より開始となる。これにあわせて、ロボ役の安元洋貴によりナレーションが入ったオリジナル・トレーラーも公開となっている。

『スーパーガール』は、ジェームズ・ガン率いる新生DCユニバースの最新作。世界中で熱狂を巻き起こした『スーパーマン』に続く超〈スーパー〉アクションエンターテインメントの主人公は「完璧じゃない」等身大のスーパーヒロイン・スーパーガール。

6月26日に日米同時公開となった本作は、日本で初日3日間の興行収入1億8,752万円、動員11万人を突破し、「初登場映画No.1」の"スーパー"ヒットスタートを記録した（※興行通信社調べ）。

主人公のスーパーガール/カーラ・ゾー＝エルを演じるのは、ドラマシリーズ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』（2022）で世界的な注目を集めた新星ミリー・オールコック。 そして、カーラと共に戦うこととなる宇宙最凶の賞金稼ぎ・ロボ役には、『アクアマン』（2018）や『マインクラフト/ザ・ムービー』（2025）のジェイソン・モモアがキャスティングされた。さらに本作で物語の鍵を握るのは、『スーパーマン』で人気を集めた"スーパードッグ"クリプト。カーラの唯一の心の拠り所であり 相棒だが、謎の敵・クレムの攻撃によって毒に侵されてしまう。残された時間はわずか3日間。果たしてカーラはクリプトを救うための解毒剤を 奪還することができるのか――。

日本版吹替キャストは、スーパーガール/カーラ・ゾー＝エル役を永瀬アンナ、スーパーマン/クラーク・ケント役を武内駿輔、ロボ役を先述の安元洋貴が務めるほか、スーパーガールと対峙する"宇宙のならず者"役として、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏とユースケが参加。実力派声優と人気タレントによる豪華共演が作品を彩る。

配信プラットフォームは、Apple TV、カンテレドーガ、 Google Play、J:COM STREAM、TELASA、ビデオマーケット、Hulu、Prime Video、music.jp、 milplus、U-NEXT、Leminoとなっている。