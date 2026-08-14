『ナイトボーン -夜哭-』の公開を記念してハンナ・ベルイホルム監督の『ハッチング -孵化-』を無料配信

ハンナ・ベルイホルム監督の最新作『ナイトボーン -夜哭-』（2026年8月28日公開 配給：NOROSHI、ギャガ）の公開を記念して、長編デビュー作『ハッチング -孵化-』が、8月21日18時より、ギャガ公式YouTubeチャンネルにて無料配信される運びとなった。

『ナイトボーン -夜哭-』は、理想の子育てを夢見る新婚の夫婦が恐怖に巻き込まれていくチャイルド・スリラー。第76回ベルリン国際映画祭コンペティション部門でワールドプレミア上映されると、「何一つとして型にはまらない予測不能な展開」「『ローズマリーの赤ちゃん』の再来」と観客・批評家ともに鮮烈な衝撃を与え会場を騒然とさせた。監督は、『ハッチング-孵化-』で、美しくもおぞましい世界観と独創的なストーリーテリングで注目を集めたハンナ・ベルイホルムが務める。

母親サーガを⻤気迫る怪演で体現したのは、『コンパートメント No.6』（2021）のセイディ・ハーラ。その夫ジョンを、『ハリー・ポッター』（1999〜2011）シリーズのルパート・グリントが演じる。

7月26日（日本時間）には、カナダ・モントリオールで開催された北米最大級のジャンル映画祭 「ファンタジア国際映画祭」にて最優秀作品賞であるシュバル・ノワール賞を受賞、さらには最優秀演技賞にセイディ・ハーラがその栄誉を手にし、W受賞の快挙を果たした。同映画祭の審査委員チームは「一瞬たりとも目を離せない緊張感が全編を貫き、ラストに待ち受ける感情は、ほろ苦くも美しい。微笑みを浮かべながら、胸の奥に深い切なさが残る。観終えたあとも長く心に留まり続けるだろう」と高く評価している。

この度、『ナイトボーン -夜哭-』の公開を記念して、ハンナ・ベルイホルム監督の長編デビュー作『ハッチング -孵化-』が、8月21日18時より、ギャガ公式YouTubeチャンネルにて無料配信される運びとなった（無料配信期間は、本稿執筆時点で不明）。『ハッチング－孵化－』で築き上げた唯一無比の世界観が、『ナイトボーン -夜哭-』でどのように進化を遂げたのか、ぜひあわせてご堪能いただきたい。