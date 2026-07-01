恐怖工房ブラムハウスが放つ話題の低予算ロマンティック・ホラー映画『オブセッション 災愛』（2026年7月17日公開 配給：パルコ／ユニバーサル映画）の本予告編と新場面写真1点が公開となった。

『オブセッション 災愛』は、恋愛感情と紙一重に存在する「オブセッション（執着）」を描き出す"ネオ・ロマンティック・ホラー"。公開2カ月目に入った現在も観客動員は衰えを見せず、公開当初約2,000館だった上映規模は、1,000館以上の拡大を経て、全米3,068館へと到達した。全米興行収入は2億ドルを突破し、2026年のサプライズヒットとして映画界を席巻している。スペインの人気バラエティ番組「El Hormiguero」に出演したトム・ホランドが、本作をロンドンの満席の劇場で鑑賞したことを明かし、パートナーのゼンデイヤとともに絶賛。さらに、フランシス・フォード・コッポラも、自身のInstagramで本作に言及。若き才能としてカリー・バーカー監督を称賛するコメントを投稿すると、7.1万件を超える「いいね」を集めるなど話題を集めた。主演のマイケル・ジョンストンもコメント欄で感謝の言葉を寄せており、本作をめぐる熱狂はハリウッドのトップスターから映画界のレジェンドにまで広がっている。

この度公開となった本予告編は、軽快でロマンチックな音楽に乗せて、内気な青年ベア（マイケル・ジョンストン）が想いを寄せるニッキー（インディ・ナヴァレッテ）を家まで送り届けた後、"ワン・ウィッシュ・ウィロー（願いの柳）"に「ニッキーが世界中の誰よりも自分を愛してくれますように」と願う場面から幕を開ける。恋人となった二人の幸せな日々が映し出されるが、甘く幸福なムードは長くは続かない。音楽が不穏に歪み始めると、夜中に部屋の隅の暗闇からベアの寝顔を見つめるニッキーや、泣き叫びながら寝室を徘徊する異様な姿が次々と映し出される。「本能的で、刺激的で、甘美で、く・る・お・し・い」というテロップが示す通り、その愛情は次第に常軌を逸していく。血まみれの痛々しい姿のまま満面の笑みを浮かべる姿に加え、「なんで愛してくれな いの!?」と絶叫するニッキーの姿も。そして、「愛してる、愛してるよ」と必死に語りかけるベアに対し、「大きな声で!」とさ らに愛情表現を強要する場面も切り取られ、愛が執着へ、執着が狂気へと変貌していく様子が鮮烈に描かれる。映像の最後、ニッキーが口にする「究極の愛」という言葉の意味とは――。二人の愛の行く末はどこへ向かうのか。本予告は、幸福なラブストーリーの皮を被りながら、愛が暴走した先に待つ恐怖を映し出す、「災いのような愛」＝「災愛」の猛威を凝縮した、衝撃的な映像となっている。

あわせて公開された新場面写真には、電話をするベアと、その様子を 遠くからじっと見つめるニッキーの姿が。デートの最中、最初の着信を一度は無視したベアだったが、友人からの二度目の 電話に気づき、申し訳なさそうにその場を離れる。電話口で友人から ニッキーにまつわる不審な事実を聞かされるベア。その背後では、自分に隠れて何を話しているのか気になるのか、ニッキーが離れた場所 から鋭い視線を向けている。これまで互いだけを見つめていた二人の間に、初めて疑念と秘密が入り込む瞬間を捉えた一枚。幸せな恋人同士として始まった関係が少しずつ歪み始め、「災愛」の前兆とも言える瞬間である。