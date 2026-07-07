中古で選ばれるiPhone、世界的にはiPhone 14やiPhone 15など比較的新しいモデルが上位を占めているものの、日本はiPhone SEが1位と2位を占めた――。中古スマホや中古パソコンを手がけるBack Market Japanの調査で、このような結果が明らかになった。iPhone SEの販売価格はいずれも3万円未満で、日本では「スマホにかける予算は3万円まで」と考える人が多いとみられる。

中古スマホ、日本では相変わらずコスパの高さで定評のあるiPhone SEが根強い人気を集めていた

Back Market Japanが、2026年上半期（1月1日～6月30日）における「リファービッシュスマホ販売数」ランキングを発表した。総合1位はiPhone SE（2022）64GB（販売価格は20,372円～）、2位はiPhone SE（2022）128GB（販売価格は27,468円～）、3位はiPhone 14 128GB（販売価格は49,000円～）となった。1位と2位のiPhone SEは3万円未満で、低価格志向の根強さがうかがえる。

アメリカとヨーロッパでは、いずれも1位がiPhone 14 128GB、2位がiPhone 15 128GB、3位がiPhone 13 128GBとなっており、日本よりも価格帯の高いモデルが選ばれていた。