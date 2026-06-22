先日開かれたAppleの「WWDC 2026」では、機能を大幅に強化した「Siri AI」が発表されました。ユーザーの意図をより深く理解し、メールやメッセージなどの情報を参照して答えやアクションを返してくれるようになります。しかしこのSiri AI、EUではiPhone（iOS 27）とiPad（iPadOS 27）には秋の新OSリリースのタイミングでは提供されないことを、Appleが発表したのです。

新OSの目玉機能の1つであるSiri AIのリリースが見送られるのは、ただごとではないといえます。AppleがEUに対してそのような決断を下した背景は何なのか、日本はどうなのか、米Appleでワールドワイドマーケティング担当シニアバイスプレジデントを務めるグレッグ・ジョズウィアック氏が、グループインタビューで答えてくれました。

EUではユーザーのプライバシーとセキュリティを損なう危険性がある

ジョズウィアック氏は、まず「Siri AIはSiri史上最大のアップデートです。個人の文脈を理解し、広範な知識にアクセスし、画面の内容も理解してくれ、ユーザーにとって大きな前進になるものだと確信しています。もちろん、ユーザーのプライバシーを守ることを基本として設計しています」と、Siri AIの仕上がりに自信を見せました。

Siri AIは、まず英語から対応を開始し、日本語を含む他言語にも対応を広げていくとしています。しかし、EUではiPhoneとiPadには提供できないと説明します。その要因としてAppleが挙げたのが、Appleをはじめとするプラットフォーマーを対象にしたEUのデジタル市場法（DMA、Digital Markets Act）。DMAの現在の解釈では、サードパーティーの仮想アシスタントにも広範なアクセスを認める必要が生じ、ユーザーのプライバシーやセキュリティを損なう恐れがあるわけです。

「DMAでは、Apple以外のサードパーティの仮想アシスタントにも、プライバシーやセキュリティの保護措置を講じる余地もなく、Siri AIと同じアクセス権限を与えることを求めています。欧州委員会の極端な解釈に従えば適切な保護は不可能になり、どのようなAIもユーザーのメッセージを読み、ファイルを書き換え、写真を削除し、アプリを立ち上げて知らず知らずのうちに操作を行う危険性があるのです」（ジョズウィアック氏）

「iPhoneとiPadは、Appleのなかでももっともパーソナルなデバイスであり、多くの方にSiri AIを使っていただきたいと思っています。それなのに、EUのiPhoneやiPadのユーザーにはSiri AIを提供できない事態となり、大いに落胆しています」（ジョズウィアック氏）

WWDC 2026の基調講演でも、EUではiPhoneとiPadには当初Siri AIを提供しない方針を明らかにした

ジョズウィアック氏は「Siri AIは、今後さらに機能を拡張していく際に基盤となる存在ですが、このままではEUでの展開が縮小する一方となり、ユーザーにとって大きな損失になることは避けられないでしょう」と懸念を示しました。

日本のスマホ新法はプライバシーなど安全性が保たれている

このように、EUではiPhoneとiPadへのSiri AIの提供が見送られることになった一方で、日本ではローカライズの事情で英語圏よりは遅れるものの、問題なくリリースされる方向で進められています。ジョズウィアック氏も「日本語は重要な言語の1つであり、Siri AIが日本の製品に搭載されることを楽しみにしています」と心強いコメントを寄せました。

EUと日本に対するAppleの対応の違いについて、ジョズウィアック氏は「日本には、EUのDMAをお手本に作られたいわゆるスマホ新法（スマホソフトウエア競争法、MCSA）が存在しますが、日本の規制当局とのやり取りは非常に建設的かつ協力的でした。テーブルを挟んで対話を重ねることで、相互運用性を求めつつもプライバシーや子どもの安全を考慮することをAppleに認めています。最終的には、ユーザーにとってよい内容となりました。Appleの提案を受け入れず、一方的な通告に終始したEUとはまったく異なるのです」と背景を説明しました。

「EUはAppleにとって素晴らしいパートナーであり、愛すべき多くのユーザーもいます。ですが、DMAとEUの解釈はイノベーション、市場、ユーザーのすべてによい影響を与えることはありません。これは誰のための規制なのですか、と問いかけたい気持ちでいっぱいです」とジョズウィアック氏は語ります。

「日本では、ユーザーの安全を確保したうえで最高のApple体験をお届けできることを嬉しく思います」と締めくくったジョズウィアック氏。日本がEUのDMAを参考にスマホ新法を制定したように、EUもスマホ新法を参考にDMAの改善を進め、Siri AIをはじめとする新機能が滞りなく提供できるようになることを願わずにいられません。