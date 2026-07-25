サバイバルアクション『プリミティヴ・ウォー 恐⻯戦争』の最新予告とキャラクタービジュアル4点が公開

ベトナム戦争の只中、突如現れた恐竜と死闘を繰り広げるサバイバルアクション『プリミティヴ・ウォー 恐⻯戦争』（2026年8月7日公開 配給:オンリー・ハーツ＋キングレコード）の最新予告と主要キャラクタービジュアル4点が公開となった。

『プリミティヴ・ウォー 恐⻯戦争』は、ベトナム戦争の只中、突如現れた恐竜と死闘を繰り広げるサバイバルアクション。陸・川・空、全方位から恐⻯たちが襲いかかる。ティラノサウルス、トリケラトプス、ケツァルコアトルスほか、登場する種と数は映画史上最大規模。2025年夏、海外公開されるや否や「これを待っていた！」「本当に観たかったのはこれだ！」と絶賛の声が世界20カ国以上へと拡散した。監督はオーストラリアの気鋭、ルーク・スパーク。過去にハリウッドで「君には恐⻯映画は作れない」と言われた苦い経験を糧に、本作で監督・脚本・製作・編集・美術を一人で担当している。ベトナム戦争映画としてのリアリティを追求するため、元米海兵隊軍人をミリタリー・アドバイザーとして起用、さらに『プラトーン』（1986）『プライベート・ライアン』（1998）のデイル・ダイが脚本監修で参加。ジョン・フォガティ「フォーチュネイト・サン」など、ベトナム戦争を象徴する楽曲が、激闘をさらに加速させる。

この度公開となった≪激戦予告≫と題した最新の予告編は、ベトナム戦争もの定番曲ジョン・フォガティの『フォーチュネイト・サン』に乗せて、怒涛のアクションシーンで畳み掛ける圧巻の映像に仕上がった。戦場を揺るがす地響きのような爆発音、特殊部隊《ハゲワシ小隊》による絶え間ない銃撃、そしてドレッドノータス、ティラノサウルス、ケツァルコアトルス、ユタラプトルなど、多種多様の咆哮が激しいビートと完全にシンクロ。息つく暇もないスピード感で戦場の緊迫が映し出されるそれは、まさに全面対決以外の何物でもない。そして本映画の最大の謎ともいえる、「なぜ、恐竜が、いるんだ!?」というコピーが過去最大級の大きさで挟み込まれている。

あわせて公開されたのは、本作の物語を動かす4人のキャラクタービジュアル。それぞれの背後には彼らを脅かす恐竜たちが描かれ、戦場での壮絶な死闘を予感させる仕上がりとなっている。

◾️秘密主義の大幹部 ジェリコ大佐（ジェレミー・ピヴェン）

「グリーンベレーが消えた。探して見つけ出せ！」という強烈なコピーとともに、不敵な表情を浮かべる。特殊部隊へ極秘任務を命じる謎多き指揮官だが、その真意は最後までベールに包まれている。他のハゲワシ小隊員が武器を備えているのに対し、彼は武器を身に着けていないことも何かを物語っている。彼が抱えているものの実態はいかに。

◾️実は地に足がついた戦闘員 ハゲワシ小隊・イーライ（ニック・ウェクスラー）

「撤退要請さえすれば、みんなこの地獄から帰れる」というセリフとともに、空を支配する翼竜を背負いグレネードランチャー付き自動小銃を構え、険しい表情を見せる。豪快な見た目とは裏腹に、仲間思いで現実的な判断力を持つ隊員だ。

◾️一本筋の通ったリーダー ハゲワシ小隊・ベイカー曹長（ライアン・クワンテン）

「何故、恐竜がいるんだ！」という驚愕の叫びとともに、背後では獰猛なティラノサウルスが咆哮。アサルトライフルを構え、ありえない戦況を前にしながらも《ハゲワシ小隊》のリーダーとして、極限状態の戦場を駆け抜ける。

◾️正体不明の依存魔 ソフィア（トリシア・ヘルファー）

「さあメッタ撃ちにしましょう」という挑発的なコピーとともに登場。恐竜に異様なほど詳しい謎の女性研究者であり、小隊を導く存在である一方、何に依存しているのか、その素性には数々の謎が残されている。目尻に深い傷を負いながらも強い眼差しで前を見据える、本作の紅一点。