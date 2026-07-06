「ロードトリップ」を題材に、あるカップルに襲い掛かる逃げ場のない悪夢を描く映画『パッセンジャー』（2026年7月10日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の特別映像と場面写真11点が公開となった。

『パッセンジャー』は、誰もが一度は経験したことのある「ロードトリップ」を題材に、あるカップルに襲い掛かる逃げ場のない悪夢を描く「ロードホラームービー」。5月22日に全米公開されると、予想を上回る週末興収870万ドル（日本円にして約14億円 ※Box Office Mojo調べ、1ドル160円換算）のスマッシュヒットを記録した。監督は、ファンタスティック・フェストでベスト・ホラー賞、シッチェス・カタロニア国際映画祭で審査員特別賞を受賞したこともあるアンドレ・ウーヴレダルが務める。

この度公開となった特別映像は、キャスト・スタッフが「本当に恐ろしかった」と口を揃える撮影の裏側を映し出したもの。主演のルー・ロベル（マディ役）が「すごく怖かったです。いつ何に出くわすかわからなかったので」と語るように、森に囲まれた逃げ場のない夜道でのロケがいかに過酷なものであったかが伝わってくる。そして、数々のホラー映画を世に放ってきたアンドレ・ウーヴレダ ル監督は「ただのホラー映画じゃない。現場では奇妙なことがいくつも起きた」と撮影の裏側を明かしており、プロデューサーのウォルター・ハマダも「悪魔の仕業だと言う人も出てきました」と証言するほど、現場には不穏な空気が漂っていたという。

さらに、装飾美術のリラ・ウルシンが「実際に殺人事件があった場所で撮影していたの」と衝撃の告白をし、撮影現場がいわく付きの場所であったことが判明。共演のジェイコブ・スキピオ（タイラー役）は、「プロデューサーには『お祓いをしてほしい』と強く伝えました」と、映画の演出を超えたリアルな恐怖に直面していたと吐露した。見ているこちらまでお祓いに行きたくなるほど、恐怖がこみあげてくる。

あわせて公開となった11点の場面写真では、呪われた現場で撮影された、息をのむような恐怖の瞬間が切り取られている。赤い不穏な光に照らされ、背後から迫るおぞましい「何か」に硬直するマディの表情を捉えたカットをはじめ、運転席に座る彼女へと忍び寄る魔の手、そして、マディとタイラーがロードトリップのお守りアイテムとなるコインネックレスを見つめる様子など。視覚的にも精神的にも追い詰められる緊迫した場面が並び、本編への期待が高まる仕上がりとなっている。