韓国でZ世代を中心に話題となったミステリーホラー 『怪速急行■■行き』（2026年7月31日公開 配給：ショウゲート）の場面写真12点が公開となった。

























韓国のミステリーホラー 『怪速急行■■行き』の場面写真12点が公開

『怪速急行■■行き』は、「人が消える」駅の真相に迫ろうとする万バズを狙う動画クリエイターの姿を追ったミステリーホラー。邦題の「■■」は「ピーー」と読むそうだ。「駅」という慣れ親しんだ空間を舞台に、電車、広告、自動販売機、吊革など見慣れているはずの物が突如として不気味なものに見えてくる。ありふれた日常にある潜在的恐怖を想起させ、他のホラー作品とは一線を画す世界観を構築したのは、新進気鋭のタク・セウン監督。

主人公の動画クリエイター/ダギョン役には、注目の若手俳優チュ・ヒョニョン。本作が長編映画デビューとなった彼女は、再起のために苦悩する動画クリエイターの情熱的な姿から、恋する女性の純真な姿、「人が消える」駅の謎へと傾倒していく危うい姿まで、幅広い姿を披露し鑑賞者の共感を誘う。そのダギョンに駅の奇妙な噂を聞かせてくれる駅長役には、チョン・ベスがキャスティングされた。近所に住むおじさんのような親しみやすい印象と、曖昧で不穏な雰囲気とのバランスで、作品にぞっとする緊張感を与えている。そしてダギョンが所属するコンテンツ製作会社のプロデューサー/ウジンを演じるのは、Golden Childのメンバーとしても活躍中するチェ・ボミン。

今回、場面写真12点が一挙公開となった。再生数に伸び悩むホラー系動画クリエイターのダギョンが起死回生を狙い、「人が消える」と噂の駅をレポートする様子や、ダギョンに取材される 駅長、ダギョンの所属会社の上司で彼女を見守るウジンらダギョンを巡る人々を映し出す。一方、駅長が話し始めた奇妙な出来事には、地下鉄や駅というありふれた風景に潜む恐怖の断片が見え隠れする。顔中包帯だらけの女性、人影を感じる自販機、手のひらから伸びる異様な新芽。やがてあきらかになる不気味な真相に、ダギョンがどう関わっていくのか、不穏な展開を予感させる。

チュ・ヒョニョンは、駅にまつわる都市伝説を集める中で、好奇心がやがて後戻りできない欲望に変わっていく様を確かな演技で披露。タク・セウン監督も「チュ・ ヒョニョンは"ダギョン"を演じたのではなく、"ダギョン"として生きていました。いつもしっかりと準備しており、ホラークイーン・ダギョンの独特なジェスチャーも、彼女が作り上げたのです」と振り返る。

そんな本作を韓国公開時にいち早く鑑賞したのは、『破墓/パミョ（2024）や『プリースト 悪魔を葬る者』（2015）、『サバハ』（2019）といったジャンル映画の名手 チャン・ジェヒョン監督。タク・セウン監督とは、大学の同級生だというチャン・ジェヒョン監督は、本作について、「想像以上に怖い……。コース料理のような色々な要素が詰まったホラー映画」と絶賛している。