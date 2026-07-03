ユニットコムは7月2日、18型ゲーミングノートPCの新製品として、Intel Core Ultra HX Plusシリーズプロセッサ搭載モデルにGeForce RTX 5090 Laptop / GeForce RTX 5080 Laptop搭載モデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

LEVEL∞、Core Ultra 9 290HX Plus×GeForce RTX 5090 Laptop搭載18型ゲーミングノートPC

プロセッサにIntel Core Ultra HX Plusシリーズを搭載したことで、極めて高い性能を実現したノートPC製品。Core Ultra 7 270HX PlusにはGeForce RTX 5080 Laptop、Core Ultra 9 290HX PlusにはGeForce RTX 5090 Laptopを組み合わせたハイエンド構成に設定されており、ゲームだけでなくクリエイティブ、ローカルLLMや生成AIまで幅広い用途に対応可能。ディスプレイはWQXGA解像度（2560×1600）で240Hz駆動をサポートし、NVIDIA Advanced Optimus技術のDynamic Display Switch機能によって内蔵グラフィックを経由しない高いパフォーマンスを期待できる。

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OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270HX Plus

メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5080 Laptop GPU

ディスプレイ：18型(非光沢カラー液晶)

価格：579,800円

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