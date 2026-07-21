FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは7月17日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「夏休みはゲーム三昧！超絶HOTセール」を開始した。7月24日15時まで。

夏休み、エアコンの効いた部屋でゲーム三昧……ということで、初心者向けから上級者向けまで幅広く対応できる、全18機種のゲーミングPCを特価で用意した。

今回の目玉モデルは、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS0611」(税込セール価格339,800円)で、ゲーム特化CPUと高性能GPUの組み合わせで、高解像度や高フレームレートでのプレイに活躍する。

また、人気ゲーム『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』を快適に楽しめる推奨PC「FRGHLB550/GBF」(税込セール価格209,800円)も登場。Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT 16GBの組み合わせで、これからPCゲームをはじめる入門機にも適した一台とのこと。

さらに、「下取り額2倍キャンペーン」も同時開催する。7月24日の14時59分までの期間限定。期間中に下取りサービスを利用すると、もれなく通常の2倍「2,000円」を新規購入PCから値引きする。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS0611」 セール価格339,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Samsung 990 PRO)

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLB550/GBF」 セール価格209,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

※ 『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PC

モデル名「FRGHLMB650/WS0616」 セール価格389,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。