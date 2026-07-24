FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは7月24日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「夏休みはゲーム三昧！究極HOTセール」を開始した。7月31日15時まで。

期間限定のPC特価セール。「すべてのゲーマーに自信を持ってお届けする、”究極コスパ”のゲーミングPCを全18機種」用意したという。

今回の目玉モデルは、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS0611」(税込セール価格344,800円)で、ゲーム特化CPUと高性能GPUの組み合わせで、高解像度や高フレームレートでのプレイに活躍する。デュアルチャネル構成のメモリや、高速・大容量のMicron 3500 SSDも、ゲーマー向けに盛り込んだ特徴だ。

また、人気ゲーム『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』を快適に楽しめる推奨PC「FRGHLB550/GBF」(税込セール価格209,800円)も登場。Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT 16GBの組み合わせで、これからPCゲームをはじめる入門機にも適した一台とのこと。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS0611」 セール価格344,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Micron 3500)

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLB550/GBF」 セール価格209,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

※ 『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PC

モデル名「FRGHLB860/WS0720」 セール価格304,800円(税込)

・インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus

・空冷CPUクーラー (CPS RZ620Pro TC BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070(MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。