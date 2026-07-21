マウスコンピューターは、同社ECサイトにて、期間限定でパソコンを特価販売する「ビッグサマーセール」を開催している。最大で14万円の値引きもあるお得なセールだ。開催期間は2026年7月15日(水)11時～2026年8月5日(水)10時59分まで。
セール品の一例を以下で紹介する。
mouseノート「mouse A5-I7U01BK-A」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-a5i7u01bkacaw101dec/
通常価格146,800円 → セール価格134,800円(税込)
mouseデスクトップ「mouse MH-A5A01」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-mha5a01b5bbaw101dec/
通常価格174,900円 → セール価格144,900円(税込)
G TUNEノート「G TUNE P5-I7G70WT-C（ホワイト）」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-p5i7g70wtccdw102dec/
通常価格419,800円 → セール価格329,800円(税込)
G TUNEデスクトップ「G TUNE FG-A7G80」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fga7g80g8bfdw104dec/
通常価格704,800円 → セール価格564,800円(税込) ※最大値引き14万円OFF
DAIVノート「DAIV Z4-A9A01SR-B（Copilot+ PC）」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-z4a9a01srbgew102dec/
通常価格376,800円 → セール価格329,800円(税込)
DAIVデスクトップ「DAIV KM-I7G70」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-kmi7g70b7addw102dec/
通常価格539,800円 → セール価格449,700円(税込)