パソコン工房「超 ボーナスセール」開始！ 対象パソコンが最大最大13万5千円引きに

ユニットコムは6月27日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗とパソコン工房WEBサイトで「超 ボーナスセール」を開始した。実施期間は7月17日（金）まで。
期間中、対象のBTOパソコンを最大13万5千円割り引いて販売するというセール施策。普段使いからビジネスまで即戦力の人気デスクトップPCや、高いグラフィックス性能で最新ゲームも楽しめる高性能なノートPCまで幅広く対象製品を用意するほか、加えてオススメパソコンやPCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品も数多く取り揃える。
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