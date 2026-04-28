アークは4月28日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive」ブランドにおけるBTOパソコン新製品として、ハイエンドPCのラインアップ「arkhive GeForce RTX 5090 Limitedシリーズ」を追加して受注を開始した。

arkhive、国内ではめずらしいFounders Edition版のGeForce RTX 5090搭載PC受注開始

グラフィックスにGeForce RTX 5090 Founders Editionを採用する点が特徴のPC製品。国内向けにはあまり流通が見られないめずらしいパーツで、チップから基板、クーラーに至るまで、NVIDIAが設計を手掛けている。パートナー製品でよくみられる構造とは異なり、PCBを2枚組み合わせたことでエアフローを強化したDouble Flow Through仕様。数量限定での販売になるようだ。

AC-AG16D4TX87AGB9F-C45

OS Windows 11 Pro 64ビット（DSP版）

CPU AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition（4.3GHz/Turbo 5.6GHz/16コア/32スレッド/キャッシュ208MB/TDP200W）

CPUクーラー Corsair NAUTILUS 360 RS ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー（CW-9060093-WW）

マザーボード ASRock X870 Taichi Creator

メモリー 【先着100台限定 5月25日まで】128GB（64GBx2）Corsair VENGEANCE RGB DDR5

グラフィックス GeForce RTX 5090 Founders Edition GDDR7 32GB グラフィックスカード

SSD 1 4TB Samsung 9100 PRO シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 5.0 x4

SSD 2 【先着100台限定 5月25日まで】2TB Crucial BX500 シリーズ SSD 2.5インチ SATA 6Gbps

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース Corsair FRAME 4500X RS-R ARGB Panoramic Glass Black（CC-9011314-WW）

サイズ 246(W)mm x499(D)mm x478(H)mm

電源 1200W - 80PLUS GOLD - ASRock Steel Legend SL-1200G

AG-IA24D2TZ89AGB9F-CF6

OS Windows 11 Pro 64ビット（DSP版）

CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus（3.2GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+16E)コア/24スレッド/L2キャッシュ40MB/L3キャッシュ36MB/TDP125W）

CPUクーラー Cooler Master MasterLiquid Core Nex Digital 360 Black 360mmサイズ水冷CPUクーラー（MLX-D36M-A18PA-RD）

マザーボード ASRock Z890 Nova WiFi

メモリー 【先着100台限定 5月25日まで】128GB（64GBx2）Crucial Pro DDR5-5600

グラフィックス GeForce RTX 5090 Founders Edition GDDR7 32GB グラフィックスカード

SSD 1 2TB Princeton PHD-ISM2G4 シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

SSD 2 【先着100台限定 5月25日まで】2TB Princeton PHD-ISM2G4 シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース Cooler Master MasterFrame 600 Black（MF600-KGNN-S00）

サイズ 261(W)mm x531(D)mm x544(H)mm

電源 1200W - 80PLUS GOLD - ASRock Steel Legend SL-1200G

AG-IA24D2TB86MGB9F-TT3

OS Windows 11 Pro 64ビット（DSP版）

CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus（3.2GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+16E)コア/24スレッド/L2キャッシュ40MB/L3キャッシュ36MB/TDP125W）

CPUクーラー Corsair NAUTILUS 360 RS 360mmサイズ水冷CPUクーラー（CW-9060089-WW）

ラジエーターファン3基を Noctua NF-A12x25 G2 PWM 120mmファンに換装して標準搭載

マザーボード ASRock B860M Pro RS WiFi

メモリー 【先着100台限定 5月25日まで】128GB（64GBx2）Crucial Pro DDR5-5600

グラフィックス GeForce RTX 5090 Founders Edition GDDR7 32GB グラフィックスカード

SSD 1 2TB Princeton PHD-ISM2G4 シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

SSD 2 【先着100台限定 5月25日まで】2TB Princeton PHD-ISM2G4 シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース Thermaltake The Tower 300 Gravel Sand（CA-1Y4-00SGWN-00）

サイズ 342(W)mm x281(D)mm x551(H)mm

電源 1200W - 80PLUS GOLD - Thermaltake Toughpower GT（PS-TPT-1200FNFAGJ-3）

AG-AG8D2TB85MGB9F-CF4