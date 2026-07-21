マウスコンピューターが、2026年9月17日（木）から21日（月）に幕張メッセで開催される「TOKYO GAME SHOW 2026」に出展を予告している。

「TOKYO GAME SHOW 2026」にG TUNEとNEXTGEARがやってくる

同社が展開するゲーミングPC「G TUNE」（ジーチューン）および「NEXTGEAR」（ネクストギア）ブランドにおいて、最新製品展示やステージイベント・試遊体験などを展開する。出展規模は昨年を上回るとのこと。

ほか、出展内容やステージのさらなる詳細情報を、後日公開予定の特設ページにて順次明かしていくとしている。