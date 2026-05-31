2026年に登場したASUSの14型ゲーミングノート「ROG Zephyrus G14（GU405AR-U9R5070TIG）」をレビューします。本製品は、最新世代のIntel Core Ultra 9 386HとNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUを搭載しながら、厚さ15.9mm・重量約1.58kgという薄型軽量ボディに収めたモデルです。

14インチクラスのゲーミングノートとして、ゲーム用途はもちろん、クリエイティブワークやモバイル運用までこなせる一台です。

「ROG Zephyrus G14」をレビュー。Core Ultra 9 × RTX 5070 Ti Laptop搭載、約1.58kgで持ち運べる薄型ハイパフォーマンスゲーミングノート

アルミニウムボディに収まる、薄型・軽量のプレミアム筐体

ROG Zephyrus G14は、CNC加工のアルミニウム合金筐体を採用しているのが特徴のノートPCです。天板にはROGロゴと幾何学パターンのスラッシュデザインを備え、ゲーミングらしさを抑えた上品な印象。サイドラインや背面の処理も丁寧で、ビジネスシーンに持ち込んでも違和感のないデザインです。

本体サイズは幅311mm×奥行き220mm×高さ15.9～18.3mm、重量は約1.58kg。14型のゲーミングノートとしては薄く、しっかり軽量にまとめられています。バックパックでの持ち運びも現実的なサイズで、「ゲーミング性能をモバイル機並みのフォームファクタに収める」というZephyrus G14のコンセプトをよく表したサイズ感です。

アルミニウム合金製の天板。落ち着いた色味とスラッシュライティングが特徴

天板に走る斜めのスリットは、ROG Zephyrusシリーズらしいデザインアクセントになっています

真上から見た天板。ROGロゴと斜めに走るスラッシュデザインがシンプルにまとめられています

底面にはスピーカーと吸気スリットを配置。シンプルなデザインながら冷却性能を確保しています

重量は実測で1,557gと、公称値の約1.58kgとほぼ一致する数値でした。14インチクラスのハイパフォーマンスゲーミングノートとしては軽量で、片手で持ち上げるのも苦になりません。

ディスプレイは14.0型のROG Nebula HDR有機ELパネルを採用。解像度2,880×1,800ドット（アスペクト比16:10）、リフレッシュレート120Hz、応答速度0.2msと、ゲーミングはもちろん、映像制作や写真現像など色の正確さが求められる用途でも実用的な仕様です。

色域はDCI-P3を100％カバーし、ピーク輝度は1,100nit、VESA DisplayHDR True Black 1000認証も取得しています。OLEDらしい引き締まった黒と、ハイライト部のしっかりとした明るさにより、コントラスト感の高い表示が楽しめます。Cyberpunk 2077のようなネオン表現が多いタイトルでは、OLEDならではの黒の締まりと鮮やかな発色が映像の魅力をぐっと引き上げてくれます。

表面には反射防止仕様の処理が施されていますが、実際に使ってみるとガッツリしたノングレアパネルというよりはグレアに近い質感で、明るい場所では映り込みもそれなりに目立ちます。映像コンテンツやゲームでの発色を優先した仕様という印象で、それを差し引いても表示の美しさは魅力的です。

14型、2,880×1,800ドット、120Hzリフレッシュレート、100％ DCI-P3カバーのROG Nebula HDR有機ELディスプレイ

キーボードはテンキーレスのコンパクトなレイアウトで、配列はJIS配列です。ただし、US配列向けの筐体にJIS配列を詰め込んだ形となっており、エンターキーやバックスペース、右シフト周辺がやや窮屈な印象です。

キーボード上部には音量調整やマイクミュート、Armoury Crateの呼び出しなどに使える4つのファンクションキー（M1〜M4）が独立して配置されており、ゲーム中や配信時の操作にも便利です。

タイピングフィーリングは良好で、ストロークはやや浅めながらしっかりとした底打ち感があり、長時間の文字入力でも疲れにくい印象です。キーボード全面にRGBバックライトを備え、Armoury Crateから明るさやライティングパターンを細かく制御できます。

電源ボタンはキーボード右上に独立配置されており、誤操作の心配がありません。タッチパッドは大型のガラス製で、滑りも良好。ジェスチャー操作や精密なカーソル移動もスムーズで、マウスを併用しない場面でも快適に使えます。

テンキーレスのキーボード。US配列ベースのボディにJIS配列を収めているため、エンター周りはやや窮屈です

RGBバックライトを搭載しており、Armoury Crateから明るさやライティングパターンを細かく制御できます

電源ボタンは右上に独立配置。誤押下しにくいレイアウトです

最上段にはM1〜M4のファンクションキーを独立配置しています

ディスプレイ上部には207万画素のWebカメラとIRカメラを搭載し、Windows Helloによる顔認証に対応しています。フタを開けたまま離席して戻る、といった日常的な使い方でもスムーズにログインでき、利便性は高いです。

スピーカーは底面とキーボード面を組み合わせた6スピーカー構成で、Dolby Atmosに対応。14インチノートとしては音場が広く、低音もしっかり主張するため、ヘッドセットを使わずにゲームや動画視聴を楽しむのも十分アリです。

ディスプレイ上部にはWebカメラとIRカメラを内蔵。Windows Helloに対応します

インターフェースは、左側面にDC入力、HDMI 2.1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×1、Thunderbolt 4（USB4）×1、3.5mmコンボジャックを配置。右側面にはUSB 3.2 Gen 2 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C（USB PD対応）×1、フルサイズのSDカードリーダーを備えています。外付けストレージやカメラとの連携が必要なクリエイティブ用途でも、ハブを持ち歩かずに済むのは嬉しいポイントです。

ワイヤレスは最新のWi-Fi 7に対応しており、対応ルーターと組み合わせれば、有線並みの低遅延・高速通信が期待できます。オンラインゲームや大容量データ転送を快適にこなせる環境です。

左側面にDC入力、HDMI 2.1、USB 3.2 Gen 2 Type-A、Thunderbolt 4（USB4）、3.5mmコンボジャック

右側面にSDカードリーダー、USB 3.2 Gen 2 Type-A、USB 3.2 Gen 2 Type-C（USB PD対応）

電源は専用のDCジャックから供給され、付属のACアダプターは最大出力250W。GPUの130Wフル稼働を支えるための出力で、ハイパフォーマンスゲーミングノートとしては妥当な仕様ですが、重量は実測で約714gとなかなかの重さです。本体（約1,557g）と合わせると総重量は2.3kgクラスとなり、毎日持ち歩くにはやや覚悟が必要になります。

ただし、本機はUSB PDによるType-C充電にも対応しているため、軽作業や移動中であれば市販の小型USB PD充電器と組み合わせて使うのも現実的です。バッテリーは4セル/73Whと、薄型ゲーミングノートとしては余裕のある容量を備えています。

付属の250W ACアダプター。実測重量は約714gとなかなかの重量級です

Armoury Crateで動作モードやライティングを一元管理

ROG Zephyrus G14には、ASUSの専用ユーティリティ「Armoury Crate」がプリインストールされています。CPU・GPUの状態確認、動作モード切替、ライティング制御、ファン回転数の調整など、ゲーミングノートの設定を1つのアプリで一元管理できる便利なツールです。

ホーム画面では、CPUとGPUの周波数や温度、消費電力、ファン回転数などをリアルタイムで確認可能。動作モードは「Windows」「サイレント」「パフォーマンス」「Turbo」「手動」の5種類が用意されており、用途に応じて性能と静音性のバランスを切り替えられます。

「Aura Sync」では、キーボードや天板のスラッシュライティングのカラーや発光パターンを細かくカスタマイズでき、他のASUS製品と連動した演出も可能です。「シナリオプロファイル」を使えば、特定のアプリ起動時に動作モードを自動切り替えするといった運用もできます。

Armoury Crateホーム画面。CPU・GPUの状態やファン回転数、動作モードの切替がここで完結します

各種ベンチマークでROG Zephyrus G14の実力をチェック

ここからは、ベンチマークソフトを使ってROG Zephyrus G14のパフォーマンスを確認していきます。テストはArmoury Crateの「パフォーマンス」モードに設定し、ACアダプター接続の状態で計測しています。

今回試用したROG Zephyrus G14（GU405AR-U9R5070TIG）の構成は以下の通りです。

OS ：Windows 11 Home

：Windows 11 Home CPU ：Intel Core Ultra 9 386H（Panther Lake、最大4.9GHz）

：Intel Core Ultra 9 386H（Panther Lake、最大4.9GHz） GPU ：NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU（12GB GDDR7 / 最大130W TGP）

：NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU（12GB GDDR7 / 最大130W TGP） メモリ ：32GB LPDDR5X-8533

：32GB LPDDR5X-8533 ストレージ ：1TB SSD（PCIe 4.0 x4接続）

CINEBENCH R23、CINEBENCH 2024、そして新世代のMaxon Cinebench 2026のいずれでも、Intel Core Ultra 9 386Hは薄型ノート向けCPUとして高いマルチスレッド・シングルスレッド性能を記録しました。

いずれのテストでもMPレシオ（マルチ／シングル比）は約9倍前後で安定しており、Pコア・Eコア・LP Eコアのハイブリッド構成がきれいに機能しているのがわかります。3Dレンダリングやエンコード処理など、複数コアを活用する重めの作業もこなせるパフォーマンスです。

PCMark 10でも、日常的なオフィスワークからフォトレタッチ、動画編集といったクリエイティブ用途まで、幅広いタスクで安定したスコアでした。アプリの起動やブラウジングといった基本動作はもちろん、Officeアプリの操作感もサクサクで、メインPCとしての常用にも耐える実力です。

CINEBENCH R23／2024／Maxon Cinebench 2026の結果

PCMark 10の結果

GPU側のベンチマークでは、RTX 5070 Ti Laptop GPUの実力がしっかりと活かされている印象です。3DMarkのFire Strike系・Time Spy系・Port Royal・Steel Nomadのいずれにおいても、14インチクラスのゲーミングノートとしては頭ひとつ抜けたスコアを記録しました。

GPUのTGPは最大130Wと、上位クラスのゲーミングノートと比べれば控えめな設定ですが、ベイパーチャンバーを中心とした冷却機構と組み合わせることで、薄型筐体ながら本格的なゲーミング性能を引き出しています。

実ゲームに近い負荷を計測するゲームベンチマークでも、ROG Zephyrus G14は高いフレームレートを安定して維持しました。

ファイナルファンタジーXIV：黄金のレガシーのベンチマーク（DLSS有効）では、FHD・WQHD・4Kいずれの解像度でも「非常に快適」の評価を獲得。ファイナルファンタジーXVベンチマークでも、FHDの軽量品質はもちろん、WQHDの標準品質、4Kの高品質まで「快適」以上の評価を得ており、最新世代のMMOやシングルプレイヤーRPGを高画質で楽しめる実力です。

FF14：黄金のレガシー ベンチマーク（DLSSあり）

FF15ベンチマークの計測結果

Cyberpunk 2077では、WQHD（2,560×1,600ドット）／ウルトラプリセット／DLSS自動の条件で、レイトレーシングとDLSSフレーム生成（4X）の有無による違いを計測しました。

レイトレなし・フレーム生成なしの素の状態でも快適なフレームレートを確保しつつ、フレーム生成4Xを有効にすると一気にハイリフレッシュレート帯まで伸びます。レイトレーシングをウルトラに設定した条件でも、フレーム生成4Xを併用することで100fps超を維持。RTX 5070 Ti Laptop世代におけるDLSS／フレーム生成の効きの良さがよくわかります。

Cyberpunk 2077のベンチマーク結果

重量級タイトルとして注目度の高い「モンスターハンターワイルズ」のベンチマークも実施しました。条件はWQHD（2,560×1,600ドット）／ウルトラプリセット／DLSS：クオリティで、レイトレーシングとフレーム生成の有無による違いを確認しています。

レイトレーシングを切った状態であれば、フレーム生成のオン／オフいずれも快適に遊べるフレームレートを確保できました。レイトレーシングを有効にすると平均フレームレートは下がりますが、フレーム生成を併用することで平均値はしっかり持ち直します。

ただし、レイトレ＋フレーム生成併用時には、1% Low（最低フレームレート）がフレーム生成オフ時を下回るシーンが見られました。これは、レイトレ有効時にGPUの専用メモリ（VRAM）の使用量が大きく増えている状態で、フレーム生成がさらにVRAMを使う処理であるためと考えられます。本機が搭載するRTX 5070 Ti LaptopのVRAMは12GBで、2,560×1,600のウルトラ設定ではこの容量を使い切る場面が出てきます。VRAMが足りなくなるとシステムメモリ側を一時的に使う動きが入り、一瞬大きくフレームレートが落ちる「カクつき」として体感に現れる、というわけです。

平均フレームレートだけを見るとフレーム生成は確かに効きますが、体感のカクつき（最低フレームレート）まで含めて判断すると、レイトレ併用時は設定を見直す価値があります。重量級タイトルでは「レイトレを少し落としつつフレーム生成を活用する」か、「レイトレ重視ならフレーム生成は抑えめにする」といった調整が、より快適なプレイにつながりそうです。

モンスターハンターワイルズベンチマークの計測結果

ストレージはPCIe 4.0 x4接続の1TB SSD（Samsung製）を搭載。CrystalDiskMarkではシーケンシャルリード／ライトともに高速な転送速度を記録しており、PCIe 4.0世代らしい速さです。

ゲームのロードはもちろん、大容量の動画素材を扱う編集作業でも、ストレージがボトルネックになる場面はほぼ感じられません。

CrystalDiskInfo

CrystalDiskMarkの結果

最後に、PCMark 10のModern Officeワークロードでバッテリー駆動時間も計測しました。テストはシステムの電源モードを「バランス」に設定し、画面輝度50％・キーボードバックライトオフの状態で実施しています。結果は約5時間41分と、ハイパフォーマンスGPUを搭載した薄型ゲーミングノートとしてはまずまずの結果です。フル充電からの外出先での軽作業や打ち合わせ程度であれば、AC電源なしでも十分乗り切れます。

PCMark 10 Modern Officeバッテリーライフテストの結果

モバイルゲーミングの“現実解”として完成度の高い1台

ROG Zephyrus G14（GU405AR-U9R5070TIG）は、最新世代のIntel Core Ultra 9 386HとGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUを、約1.58kg・厚さ15.9mmの薄型ボディにまとめた、モバイル運用までこなせるハイパフォーマンスゲーミングノートです。

CPUは薄型ノート向けながらマルチコア処理もしっかりこなし、GPUはTGP最大130Wという薄型筐体向けのチューニングですが、3DMarkや実ゲームで14インチクラスとしては頭ひとつ抜けた結果を残しました。WQHDクラスの解像度であれば、最新タイトルも高画質設定で快適にプレイできます。

14.0型のROG Nebula HDR有機ELディスプレイは、解像度・色域・HDR性能のどれも高水準で、ゲームだけでなく映像編集や写真現像といったクリエイティブワークでも頼りになります。Wi-Fi 7、Thunderbolt 4、SDカードリーダー、USB PD充電対応など、外に持ち出して使う前提の装備が整っている点も嬉しいポイントです。

ROG Zephyrus G14（GU405AR-U9R5070TIG）

ただし、より高出力なGPUを搭載するモデルと比べれば性能の絶対的な上限は当然控えめです。とにかくパフォーマンスを最優先したいゲーマーには、そちらを選ぶほうが適している場面もあるでしょう。とはいえ、本機は薄型・軽量とのバランスを重視した製品なので、ここは割り切りどころと言えます。

ハイエンドゲーミングノートの性能をできる限り持ち歩きたい人、ゲームとクリエイティブワークの両方を1台でこなしたい人、デザイン性と性能のバランスを求める人にとって、ROG Zephyrus G14は非常に有力な選択肢となるはずです。14インチに本気のゲーミング性能を詰め込みつつ、薄型・軽量も両立した本機は、まさに「モバイルゲーミングの現実解」と呼べる1台でした。