アークは7月2日、独自に展開するゲーミングブランド「arkhive（アークハイブ）」における新製品として、ケースにThermaltake「Vision 330 CR ARGB」を採用したゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

アーク、曲面ガラスサイドパネルのThermaltake「Vision 330 CR ARGB」採用ゲーミングPC

ケースにThermaltake「Vision 330 CR ARGB」を採用するゲーミングPC製品。フロントと左サイドに一体型曲面強化ガラスパネルを搭載している点が特徴で、標準でARGB対応ケースファンが6基（ボトム 3基、サイド 2基、リア 1基）も付属。内部構成に選択できる360mmサイズの水冷CPUクーラーやRGB LED搭載のKingston製32GB DDR5メモリーのRGBライティングを、マザーボードのユーティリティから協調したイルミネーションに設定できる。

AG-IA24C2TZ89AGB7I-V33

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus（3.2GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+16E)コア/24スレッド/L2キャッシュ40MB/L3キャッシュ36MB/TDP125W）

CPUクーラー Antec Skeleton 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー

マザーボード ASRock Z890 Pro RS WiFi

メモリー 32GB（16GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5

グラフィックス GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカード

SSD 2TB Princeton PHD-ISM2G4シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース Thermaltake Vision 330 CR ARGB Black（CA-11V-00M1WN-00）

サイズ 295(W)mm x479.4(D)mm x388(H)mm

電源 1200W - 80PLUS GOLD - Antec GSK1200 ATX3.1

AG-AG8C2TX87ARD7X-V33

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU AMD Ryzen 7 9850X3D（4.7GHz/Turbo 5.6GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ104MB/TDP120W）

CPUクーラー Antec Skeleton 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー

マザーボード ASUS PRIME X870-P WIFI-CSM

メモリー 32GB（16GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5

グラフィックス Radeon RX 9070 XT GDDR6 16GB 搭載グラフィックスカード

SSD 2TB Princeton PHD-ISM2G4シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース Thermaltake Vision 330 CR ARGB Black（CA-11V-00M1WN-00）

サイズ 295(W)mm x479.4(D)mm x388(H)mm

電源 1200W - 80PLUS GOLD - Antec GSK1200 ATX3.1

AG-IA18C1TB86AGB6I-V33

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU Intel Core Ultra 5 250K Plus（3.3GHz/Turbo 5.3GHz/18(6P+12E)コア/18スレッド/L2キャッシュ30MB/L3キャッシュ30MB/TDP125W）

CPUクーラー Antec Skeleton 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー

マザーボード GIGABYTE B860 EAGLE WIFI6E

メモリー 32GB（16GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5

グラフィックス GeForce RTX 5060 Ti GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカード

SSD 1TB Princeton PHD-ISM2G4シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース Thermaltake Vision 330 CR ARGB Black（CA-11V-00M1WN-00）

サイズ 295(W)mm x479.4(D)mm x388(H)mm

電源 1000W - 80PLUS GOLD - Cooler Master Elite Gold 1000（MPX-A005-AFAG-BJP）

G-AG8C1TB85ARD6X-V33