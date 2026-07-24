ASUSの「ProArt PX13 HN7306EA」は、13.3型のコンパクトボディにAMDの最新ハイエンドSoC「Ryzen AI Max+ 395」を搭載したクリエイター向けノートPCだ。360度回転ヒンジを備え、ノートPCとしてはもちろん、テント型、スタンド型、タブレット型でも利用できるコンバーチブルモデル。強力な内蔵GPUを備え、クリエイティブワークもゲームもこなせる万能性の高い1台に仕上がっている。さっそくレビューをお届けしよう。

ASUS「ProArt PX13 HN7306EA」。直販サイトのASUS Storeでの価格は69万9,800円

13.3型で約1.39kg、タブレットにもなる高性能モバイル

本体カラーはProArtシリーズらしいナノブラック。外観は落ち着いた印象で、クリエイター向けモデルらしく派手さよりも道具感を重視したデザインだ。サイズは298.2×209.9×15.8～17.7mm、質量は1.39kg。実測でも1,387gで、公称値とほぼ同等だった。

13.3型のモバイルノートとしては特別に軽いわけではないが、搭載しているSoCや冷却機構、360度回転ヒンジ、高解像度のタッチ対応有機ELディスプレイを考えると、持ち歩ける高性能ワークステーション的な位置付けと言える。

ディスプレイを360度回転させればタブレット型になり、動画確認やペン入力、打ち合わせ時の画面共有に使いやすい。テント型やスタンド型にすれば、机上のスペースが限られる場所でも映像視聴やプレゼンに対応できる。ノートPCとして性能を使い切るだけでなく、撮影現場や移動中の確認端末として使える柔軟性が強みだ。

動画の視聴に便利なテント型にもできる

完全なタブレット型にも変形できる

ACアダプタは専用のコネクタで200Wと大出力だけにサイズは大きめだ

Ryzen AI Max+ 395とRadeon 8060Sを搭載

最大の注目点は、CPUにRyzen AI Max+ 395を採用していることだ。Zen 5世代の16コア/32スレッド構成で、最大動作クロックは5.1GHz。2次/3次キャッシュは合計80MB搭載とノートPC向けとしては現役最高クラスのスペックと言える。最大50TOPSのNPUも内蔵しており、Copilot+ PCの要件を満たしているのもポイントだ。

グラフィックスはCPU内蔵のRadeon 8060S Graphics。RDNA 3.5アーキテクチャのCU（Compute Unit）を40基も備える強力なものだ。高性能の内蔵GPUと言われているRyzen AI 9 HX 375のRadeon 890MでもCUは16基なので、数字を見るだけでもその規模の大きさが分かる。

メインメモリにはLPDDR5X-8000という高クロックタイプが64GB搭載されている。クリエイター向けらしく、最初から大容量メモリを搭載しているのが心強い。また、このメモリの速さも内蔵GPUの性能を支えている。ストレージはPCI Express 4.0接続M.2 SSDで容量は1TBだ。OSはWindows 11 Home。

CPUは16コア32スレッドのRyzen AI Max+ 395を搭載

Image CreatorやStickerジェネレーターなどCopilot+ PC向けの機能を利用できるのも強み

グラフィックス機能はCPU内蔵のRadeon 8060Sを利用する

CrystalDiskMark 9.0.2の結果。シーケンシャルリードが7,090.06MB/s、シーケンシャルライトが6,633.11MB/sと十分高速だ

3K有機ELとASUS DialPadで制作作業を支援

ディスプレイは13.3型の有機ELパネルで、解像度は2,880×1,800ドット、リフレッシュレートは60Hz。グレアタイプでタッチ操作に対応する。幅広い色の表現力が求められるデジタルシネマ向けの「DCI-P3」の色域を100％カバー。色精度もDelta E < 1と非常に高く、写真や動画の確認にも向いている。ハイレベルな黒の表現が必要なDisplayHDR True Black 500認証も取得しており、HDRコンテンツを快適に楽しむことも可能だ。

また、色域はユーティリティから切り替えられるため、用途に応じて表示を調整しやすい。広色域表示だけでなく、sRGB前提のWeb向け制作などでも扱いやすい点は、クリエイター向けモデルとして見逃せない。

作業内容に合わせて色域を柔軟に変更が可能だ

キーボードは84キーの日本語配列で、バックライトも内蔵。タッチパッドにはASUS DialPad機能を搭載し、対応アプリではブラシサイズやタイムライン操作などを円形ジェスチャで操作できる。Adobe系アプリをよく使うなら、ショートカットの補助として活用しやすい。Webカメラは207万画素のIRカメラで、Windows Helloに対応する。

大きめのタッチパッド

タッチパッドの右上から右下にスワイプすると左上にあるASUS DialPadが有効になる。円の部分をなぞるとショートカット機能を選択できる



ASUS DialPadはOffice系やAdobe系なら自動的に利用率の高い機能がショートカットに割り当てられる。もちろん自分で自由に割り当ても可能だ

ディスプレイ上部には207万画素のWebカメラとマイクが搭載されている

インターフェースは、USB4×2、USB 3.2 Gen 2×1、HDMI×1、microSDカードリーダー、ヘッドセット端子を搭載する。USB4はデータ転送、映像出力、本体への給電に対応する。薄型の13.3型機としては十分な構成で、外部ディスプレイや高速ストレージ、カードリーダーを使うクリエイティブ環境にも合わせやすい。

右側面はUSB4、USB 3.2 Gen 2、microSDカードリーダー、電源ボタン

ノートPCとは思えない高い基本性能とCPUパワー

ここからは実際の性能をチェックしていこう。PCの基本性能を見るPCMark 10、CGレンダリングでCPUパワーを測る「CINEBENCH 2026」、定番の3Dベンチマーク「3DMark」を実行する。

PCMark 10の結果

CINEBENCH 2026の結果

3DMark Fire Strikeの結果

3DMark Steel Nomadの結果

PCMark 10は総じて高スコアで、特にクリエイティブ系のDigital Content Creationが優秀。WebブラウジングやOffice系の処理はもちろん、写真編集やレンダリング、動画編集でも余裕のある結果だ。

CINEBENCH 2026は、13.3型ノートでこのマルチスレッド性能が出るのは強烈と言える結果だ。CPUレンダリングやエンコード、RAW現像の一括処理なども十分こなせる。

さらに3DMark Fire Strikeは21,395、Steel Nomadは1,764を記録した。Fire Strikeのスコアは内蔵GPUとして考えると非常に高い。GeForce RTX 3060やRadeon RX 6600クラスのスコアと言ってよい。

ゲームも快適、3Kでも中画質なら十分狙える

高性能な内蔵GPUの「Radeon 8060S Graphics」の実力もチェックしてみよう。ここでは、定番FPS「Apex Legends」、アクションアドベンチャー最新作「アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ」と重量級ゲーム「サイバーパンク2077」を用意した。本機は画面比率が16：10なので、解像度は2,880×1,800ドットと1,920×1,200ドットの2種類とした。条件は以下の通り。

Apex Legends：中画質で、射撃練習場の一定コースを移動した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定

アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ：画質“中”、FSR“バランス”、フレーム生成有効で、ゲーム内のベンチマーク機能を利用

サイバーパンク2077：画質“中”、FSR“バランス”、フレーム生成有効で、ゲーム内のベンチマーク機能を利用

解像度が2,880×1,800ドットでも、Apex Legendsは143.7fps、アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロは109fps、サイバーパンク2077は114.2fpsが出ており、快適なプレイが可能だ。内蔵GPUでも中画質ならほとんどのゲームを高解像度で遊べるパワーを持っているのが分かる結果だ。

ユニファイドメモリで大容量VRAMを求めるAIモデルも動作

本機の強みは他にもある。64GBのメインメモリをグラフィックス用メモリとしても利用できる点だ。一般的なノートPCのディスクリートGPUでは、AIモデルをGPUで実行できるかどうかはGPU側のVRAM容量に大きく左右される。高性能GPUでもVRAMが8GBや12GBにとどまる構成では、大容量のLLMをGPUに載せきれず、CPU処理に回って速度が落ちる場面も。

その点、ProArt Creator HubではVRAMの割り当てを変更でき、用途に合わせて自動/手動で調整可能だ。クリエイティブ用途ではメインメモリの余裕として、ローカルAI用途では大容量VRAM相当として効くのがこの構成の強みと言える。

ProArt Creator HubでVRAMの割り当て容量を決められる

VRAM容量17.48GBを求めるQwen3.6 27BをGPUへフルロードが可能だ

実際にLM Studioを使ってVRAM容量17.48GBを求めるAIモデル「Qwen3.6 27B」を利用したが、GPUへフルロード可能で物語の生成を行ったところ43.14トークン/秒と十分実用的な速度が出た。

もちろん、応答速度はモデルサイズや量子化形式、プロンプトの長さによって変わる。ただ、13.3型の2in1ノートで30GB級のモデルをGPUで動作できる可能性があること自体が大きい。ローカルLLMや画像生成、AI支援ワークフローを外出先でも試せるマシンとして見ても、本機はかなり面白い存在だ。

高負荷時の安定性と動作音もチェック

高性能なモバイルノートということで、冷却面が気になる人もいるだろう。CPUに強烈な負荷をかける「CINEBENCH 2026」を10分間動作させたときの温度の推移を確かめる。モニタリングアプリの「HWiNFO Pro」を使用し、CPU温度は「CPU (Tctl/Tdie)」、CPUクロックは「Core Clocks (avg) 」の値を集計した。合わせて、騒音計を本体から10cmの位置に置いて動作音を測定、サーモグラフィーの撮影も行った。

CINEBENCH 2026を10分間連続で実行した際のログでは、CPU温度はおおむね70度前後で推移し、クロックも3.3～3.4GHz前後を中心に維持していた。コンパクトな2in1としては熱処理がよく、長時間負荷でも極端な落ち込みは見られにくい。動作音は、排気口のある背面側はそれなりに音が出るが、正面から使っているぶんには過度に耳障りというほどではない。高性能SoCを薄型筐体に収めたモデルとしては納得できる範囲だ。

価格は高いが、小型クリエイティブノートの新しい選択肢

ProArt PX13 HN7306EAは、13.3型のコンパクトな2in1ノートでありながら、Ryzen AI Max+ 395とRadeon 8060S Graphicsによって、CPU性能もGPU性能も非常に高いレベルにある。3K有機EL、タッチ/ペン対応、ASUS DialPad、microSDカードリーダー、USB4、Copilot+ PC対応と、クリエイター向けの要素も抜かりない。価格は69万9,800円とかなり高いが、持ち歩けるサイズで制作もAIもゲームもこなしたい、そして外出先でも高い処理性能を妥協したくない人には、ほかにない魅力を持つ1台だ。