SENSE∞、第三十六回「塗りマス！」協賛でイラスト向けPCにクーポン値引きキャンペーン

ユニットコムは6月26日、デジタル塗り絵コンテスト 第三十六回「塗りマス！」への協賛キャンペーンとして、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨パソコンの購入時に2,000円オフを適用するクーポンを配布している。実施期間は7月20日（月）14:59まで。
株式会社セルシスと株式会社アイビスが共催デジタル塗り絵コンテスト 第三十六回「塗りマス！」への協賛キャンペーン施策。「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨パソコン購入時に「CSP362000」と入力すると2,000円が購入価格から割り引かれるというもので、をいつもよりお得に購入できるとしている。
- 製品名：SENSE-M38M-225-UHX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]
- 販売価格：174,700円
- Windows 11 Home [DSP 版] / インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225 / インテル B860 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / Intel Graphics / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源 /