ユニットコムは6月24日、独自に展開するクリエイター向けPC「SENSE∞」における新製品として、イラストレーターの「柳 ゆり菜」さんとコラボしたモデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

SENSE∞、イラストレーターの柳 ゆり菜さんコラボPC発

2014年NHK連続テレビ小説『マッサン』でのポスターモデル役に加え、テレビ東京『ゆるキャン△』や朝日放送『ハレ婚』、フジテレビ『世にも奇妙な物語』映画『無頼』 『バッコン！』『火の華 』など様々な作品に出演する人物。今回ユニットコムとのコラボレーションとしてパソコン組み立てキットを用いた自作PCにチャレンジした動画が公開されており、これを受けてコラボPCを発売するというもの。初心者向きのエントリーモデルからプロ向けの高性能モデルまで、イラスト制作に必要なスペックを見極めたPCに仕上げられているという。

SENSE-15FH112-N-UC3X-yana

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：インテル プロセッサー N100

メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(16GB×1)

ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：インテル UHD Graphics

ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

価格：119,700円

SENSE-M3AM-R86G-EZX-yana

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：AMD Ryzen 5 8600G

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：Radeon 760M（CPU内蔵グラフィックス）

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：159,800円

SENSE-F189-265F-SKX-yana