ユニットコムは6月24日、独自に展開するクリエイター向けPC「SENSE∞」における新製品として、イラストレーターの「柳 ゆり菜」さんとコラボしたモデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
2014年NHK連続テレビ小説『マッサン』でのポスターモデル役に加え、テレビ東京『ゆるキャン△』や朝日放送『ハレ婚』、フジテレビ『世にも奇妙な物語』映画『無頼』 『バッコン！』『火の華 』など様々な作品に出演する人物。今回ユニットコムとのコラボレーションとしてパソコン組み立てキットを用いた自作PCにチャレンジした動画が公開されており、これを受けてコラボPCを発売するというもの。初心者向きのエントリーモデルからプロ向けの高性能モデルまで、イラスト制作に必要なスペックを見極めたPCに仕上げられているという。
こちらぜひチェックを😊‼️— 柳ゆり菜 (@Yngyrn0419) June 24, 2026
自作PC、楽しすぎました。
プレゼント企画もあるので、
投稿を見てください！ https://t.co/Y7uJuop92E
SENSE-15FH112-N-UC3X-yana
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：インテル プロセッサー N100
- メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(16GB×1)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：インテル UHD Graphics
- ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
- 価格：119,700円
SENSE-M3AM-R86G-EZX-yana
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 5 8600G
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：Radeon 760M（CPU内蔵グラフィックス）
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 価格：159,800円
SENSE-F189-265F-SKX-yana
- OS：SENSE-F189-265F-SKX-yana
- プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F
- メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：374,800円