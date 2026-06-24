ユニットコムは6月24日、独自に展開するクリエイター向けPC「SENSE∞」における新製品として、イラストレーターの「柳 ゆり菜」さんとコラボしたモデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

  • SENSE∞、イラストレーターの柳 ゆり菜さんコラボPC発

    SENSE∞、イラストレーターの柳 ゆり菜さんコラボPC発

2014年NHK連続テレビ小説『マッサン』でのポスターモデル役に加え、テレビ東京『ゆるキャン△』や朝日放送『ハレ婚』、フジテレビ『世にも奇妙な物語』映画『無頼』 『バッコン！』『火の華 』など様々な作品に出演する人物。今回ユニットコムとのコラボレーションとしてパソコン組み立てキットを用いた自作PCにチャレンジした動画が公開されており、これを受けてコラボPCを発売するというもの。初心者向きのエントリーモデルからプロ向けの高性能モデルまで、イラスト制作に必要なスペックを見極めたPCに仕上げられているという。

SENSE-15FH112-N-UC3X-yana

  • SENSE-15FH112-N-UC3X-yana

    SENSE-15FH112-N-UC3X-yana

  • OS：Windows 11 Home
  • プロセッサ：インテル プロセッサー N100
  • メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(16GB×1)
  • ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：インテル UHD Graphics
  • ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
  • 価格：119,700円

SENSE-M3AM-R86G-EZX-yana

  • SENSE-M3AM-R86G-EZX-yana

    SENSE-M3AM-R86G-EZX-yana

  • OS：Windows 11 Home
  • プロセッサ：AMD Ryzen 5 8600G
  • メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：Radeon 760M（CPU内蔵グラフィックス）
  • フォームファクタ：ミニタワー / microATX
  • 価格：159,800円

SENSE-F189-265F-SKX-yana

  • SENSE-F189-265F-SKX-yana

    SENSE-F189-265F-SKX-yana

  • OS：SENSE-F189-265F-SKX-yana
  • プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F
  • メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7
  • フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
  • 価格：374,800円