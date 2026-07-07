パソコン工房が再生メモリ採用ゲーミングPC発売へ。新品同等の品質保証が付帯

ユニットコムは7月7日、全国のパソコン工房店舗とWEB通販サイトにおいて、認定再生メモリを採用したエントリー向けゲーミングPC「LEVELθ ～ Memory Re ～（レベル シータメモリ・アールイー）」の展開を発表した。新品同等の品質保証が付帯し、延長保証の加入にも対応する。

厳選した認定再生メモリを採用し、パソコンメーカーとして培ってきた製造品質と管理体制を組み合わせることで、購入しやすい価格帯を目指しつつ従来通りの1年間の製品保証を付帯させたという新シリーズ。延長保証への加入にも対応し、安心の品質と価格のメリットを両立したパソコン工房ならではの製品として販売を強化する。

採用されるメモリはユニットコムが設ける独自の基準に基づく検査・選別工程を経ているとしており、安定した動作を確認済み。BTOによるカスタマイズや構成の変更も可能で、月額会員サービス「プラチナITパスポート」にも加入できる新品同等の製品として展開する。エントリーからミドルレンジにかけての価格帯をカバーし、価格面でのメリットを高めつつゲーミングPCとしての性能も目指していくという。

LEVEL-M155-R55T-EZXB [Memory Re]

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：AMD Ryzen 5 5500GT

メモリ：DDR4 8GB（認定再生メモリ）×1

ストレージ：SSD 500GB

グラフィックス：オンボード AMD Radeon Graphics

価格：84,800円（税込）

LEVEL-M155-R45-LAXB [Memory Re]

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：AMD Ryzen 5 4500

メモリ：DDR4 8GB（認定再生メモリ）×1

ストレージ：SSD 500GB

グラフィックス：GeForce RTX 3050 6GB GDDR6

価格：98,800円（税込）

LEVEL-M155-R57X-RKXB [Memory Re]