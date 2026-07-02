ユニットコムは7月2日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」における新製品として、プロセッサにIntel Core Ultra 270HX Plusを採用した15型モデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

LEVEL∞ 、Intel Core Ultra 270HX Plus搭載15型ゲーミングノートPC発売

プロセッサにIntel Core Ultra 270HX Plusを搭載したことで、高い性能で快適にゲームを遊べるゲーミングノートPC製品。これは型番末尾に“HX”が付されたデスクトップ向け製品のモバイル向け転用プロセッサで、さらにPlusが付された改良版である点が特徴。チップレット構造におけるタイル間通信や、CPUコアとメモリコントローラー間のリンク速度が引き上げられているため、内部のデータ処理効率を改善してシステム全体の遅延を抑え、より高い応答性と処理性能を実現したとしている。

LEVEL-15FR172-U7P-TKPX

Windows 11 Home [DSP版] / インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270HX Plus / インテル HM870 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX 5070 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

LEVEL-15FR172-U7P-TKPX

Windows 11 Home [DSP版] / インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270HX Plus / インテル HM870 / DDR5 32GB(16GB×2) / 2TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX 5070 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)