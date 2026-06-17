ガス・ヴァン・サントが監督を務める実話を映画化したクライム・スリラー『デッドマンズ・ワイヤー』（2026年7月17日公開 配給：KADOKAWA）の本編映像5種が公開となった。

人質を連れていくトニー

人質ディックに詰め寄るトニー

トニーの説得を試みるグレイブル刑事

スクープを狙うリンダ

パトカーの無線を使うトニー

謝罪を拒否するM・L・ホール社長

『デッドマンズ・ワイヤー』は、財産を騙し取られたとして不動産投資会社に押し入り役員を人質にとり、63時間も籠城した男を描く、実話に基づく作品。

メガホンを取ったのは巨匠ガス・ヴァン・サント。主役となる実在した犯人トニー・キリシスを演じるのはビル・スカルス ガルド。人質となるディックはデイカー・モンゴメリー。事件を担当するグレイブル刑事にはケイリー・エルウィス。事件を追う地元TV局レポーター・リンダ役にマイハラ。事件に巻き込まれる人気ラジオ番組のDJ、フレッド・テンプル役にコールマン・ドミンゴ。そして、不動産投資会社社長の M・L・ホール役に名優アル・パチーノがキャスティングされている。

今回、予告編だけで分からない犯人トニー・キリシスの異常な事件の展開がより詳しく理解できる本編映像5種が一挙となった。（1）"包囲"では、どうやら犯人トニーと顔見知りらしいグレイブル刑事が犯行現場へ急行すると、"デッドマンズ・ワイヤー"で人質を取ったトニーが逃走のためにビルの外に出たところに鉢合わせ、1か所での籠城ではなくいろんなところに移動しながらの犯行であることが分かる。（2）"スクープ"では、偶然にも事件現場に居合わせた TVリポーターのリンダがプロデューサーに連絡を入れる。高視聴率獲得のチャンスと色めき立つ番組側はエリート取材班の派遣を提案するが、スクープが欲しい下っ端のリンダはこれを拒否し、詳しい情報を言わないまま電話を切ってしまう。（3）"無線"では、凶悪犯と思われていたトニーが意外とドジで憎めない人物で、笑えるところもあることが垣間見える。パトカーで逃走するも包囲されてしまったトニーは無線を使って警察と会話しようとするが、どこを押せばマイクがONになるのかが分からず、いろんな音のサイレンを鳴らして焦ってしまう。（4）"要求"では、トニーが事件を起こした詳しい動機が分かる。トニーは地元民のためのスーパーを作ることに尽力していたが、彼の言い分ではメリディアン・ モーゲージ社がテナントに圧力をかけ出店を妨害することで土地を奪ったのだという。（5）"社長"では、ついに M・L・ホール社長が登場。人質に取られたままの息子ディックからとにかく謝罪をしてほしいという悲痛な電話が入るが、一向に受け入れる姿勢を見せず「もうストックホルム症候群なのか？」と実の息子すらも突き放す冷徹ぶりを見せる。