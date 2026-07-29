韓国でZ世代を中心に話題となったミステリーホラー 『怪速急行■■行き』（2026年7月31日公開 配給：ショウゲート）主演のチュ・ヒョニョン、チョン・ベス、チェ・ボミンのコメント動画と、本編からみる"あなたの怪速急行乗客度"診断が到着した。

韓国のミステリーホラー 『怪速急行■■行き』主演のチュ・ヒョニョン、チョン・ベス、チェ・ボミンのコメント動画と、本編からみる"あなたの怪速急行乗客度"診断が到着

『怪速急行■■行き』は、「人が消える」駅の真相に迫ろうとする万バズを狙う動画クリエイターの姿を追ったミステリーホラー。邦題の「■■」は「ピーー」と読むそうだ。「駅」という慣れ親しんだ空間を舞台に、電車、広告、自動販売機、吊革など見慣れているはずの物が突如として不気味なものに見えてくる。ありふれた日常にある潜在的恐怖を想起させ、他のホラー作品とは一線を画す世界観を構築したのは、新進気鋭のタク・セウン監督。

主人公の動画クリエイター/ダギョン役には、注目の若手俳優チュ・ヒョニョン。本作が長編映画デビューとなった彼女は、再起のために苦悩する動画クリエイターの情熱的な姿から、恋する女性の純真な姿、「人が消える」駅の謎へと傾倒していく危うい姿まで、幅広い姿を披露し鑑賞者の共感を誘う。そのダギョンに駅の奇妙な噂を聞かせてくれる駅長役には、チョン・ベスがキャスティングされた。近所に住むおじさんのような親しみやすい印象と、曖昧で不穏な雰囲気とのバランスで、作品にぞっとする緊張感を与えている。そしてダギョンが所属するコンテンツ製作会社のプロデューサー/ウジンを演じるのは、Golden Childのメンバーとしても活躍中するチェ・ボミン。

今回、主演のチュ・ヒョニョン、チョン・ベス、チェ・ボミンのコメント動画が公開となった。動画では、「こんにちは、日本のみなさん！」と三人揃って呼びかけたあと、「映画『怪 速急行■■行き』で再生回数を伸ばすために光臨駅の秘密を暴く、ホラー系動画クリエイターダギョンを演じたチュ・ヒョニョンです」「光臨駅の奇妙な噂を語る駅長を演じたチョン・ベスです」「そしてダギョンと一緒にコンテンツを製作するプロデューサー、ウジンを演じたチェ・ボミンです」と順番に挨拶。続いて、本作で映画初主演を務めたチュ・ヒョニョンが「『怪速急行■■行き』はホラー系動画クリエイターのダギョンが、不可解な失踪事件が相次いで発生すると噂の光臨駅の秘密を追う中で、自身も恐ろしい事件に巻き込まれていくミステリーホラーです」と紹介し、ベテラン俳優のチョン・ベスは「正統派ホラーからダークファンタジー、ミステリーまで、多種多様な恐怖を詰め込み、勢いよく突き進む作品です」と見どころを挙げる。そしてチェ・ボミンは「この夏、『怪速急行■■行き』が贈る強烈な恐怖で暑さを吹き飛ばしてください。そして、この作品をたくさん愛してください！」とアイドル出身らしくハートポーズを披露すると、他の2人も真似しつつ「劇場でお会いしましょう！」と笑顔でメッセージを送り、映画館での鑑賞を呼び掛けた。

コメント動画に続くのは、本編の様々なシーンから 【あなたの怪速急行乗客度】を診断する特別クリップ。以下の5つのクリップが収められている。

シーン1：「限定品(特にお酒)に目がない」

国内で最も行方不明者が発生すると噂される地下鉄「光臨駅」を取材するためにやって きたホラー系動画クリエイターのダギョン。駅長は何も語ろうとせず拒絶するが、手土産として差し出された貴重な名酒（絹酒）を見るや駅長の態度が変わる。「1つ話そうか?」

シーン2：「酔って頭を窓にぶつけたことがある」

夜の地下鉄車内。酔っぱらって寝ていた青年が「ドンドン」という音に気付き目を向けると、ドアの窓に向かって頭をぶつけているロングヘアの女性が。他の乗客はなぜか知らんぷりだが、青年は目が離せない。自分と同じく酔っぱらっているのか、それとも……。

シーン3：「整形外来の広告をつい見てしまう」

日本同様、韓国の地下鉄車内のいたるところに掲出されている様々な広告。制服姿の女子高生が見つめるのは整形外来の広告。「あなたの鼻は大丈夫？」というコピーと整った鼻を持つ美しい女性モデルの写真を見つめ、つい自分の鼻と比べてしまう。

シーン4：「コンビニ店員を見下したことがある」

駅構内のコンビニに、タバコを買いにきた青年。指定したブランドのタバコを探すのに手間取った店員に向かって「トロすぎるよ、まったく。どこの大学ですか？」と探し方に文句をつけ突っかかる。酔った勢いか、学歴へのコンプレックスか。

シーン5：「他人を妬ましく思ったことがある」

ダギョン（チュ・ヒョニョン）がひそかに思いをよせる上司のウジン（チェ・ボミン）と親し気に話す美容系インフルエンサーのリナ（ハン・ドンヒ）。「これもリナさんに似合いそうだ」「本当に？」とリナは猫なで声でウジンにすり寄り、ライバル視するダギョンに仲の良さを見せつける。不器用な自分と違い、また動画ランキング1位のリナが妬ましく、1位になりたいという欲がダギョンを支配し始める。

タク・セウン監督は、「もっと有名になりたい、もっと認められたい。そうした気持ちは自然なものだと思います。ただ、その欲望が行き過ぎたり方向を見失ったりした時、どうなるのか。それをホラーというジャンルを通して描きたかった。観客の皆さんが恐怖を感じながらも、自分にもそういう気持ちがあったな、と自分に引き寄せて感じられるとよいと思いました」と語る。登場人物が抱える欲望や劣等感に身に覚えがあったら、あなたも気づかぬうちに怒涛の恐怖が待つ怪速急行に乗り込んでいるかもしれない……。あなたの怪速急行の乗客度（％）診断結果は、映像でぜひチェックしていただきたい。