『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3が11月11日よりPrime Videoで独占配信開始

Prime Originalドラマ『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3（全8話）が2026年11月11日よりPrime Videoで独占配信開始となる。この発表にあわせて、ティザービジュアル、日本版ティザー予告、場面写真が公開となっている。
『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』は、J・R・R・トールキンの小説『指輪物語』とその追補編をもとに製作されたドラマシリーズ。
今回公開となったティザー予告は、7月24日（現地時間）に開催されたサンディエゴ・コミコン（以下、SDCC）で世界初公開され、大きな注目を集めた映像の日本版。SDCCのメイン会場であるホールHのステージには、ショーランナーのJ・D・ペインとパトリック・マッケイに加え、本シーズンからシリーズに初参加するジェイミー・キャンベル・バウアーをはじめとするキャスト陣が登壇した。ティザー予 告では、これまで以上にダークな世界観と、さらにスケールアップした壮大な映像美を堪能できる。サウロンによる「一つの指輪」の鋳造計画が本格的に進む中、中つ国全土の支配を目論むという野望は、あらゆる王国を脅かしていく。サウロンを阻止するため、新たな、そして時には不安定な同盟関係が結ばれていく様子も描かれている。
SDCCのパネルには、シリーズでギル＝ガラド役を演じるベンジャミン・ウォーカーがモデレーターとして、ヌーメノールの摂政女王ミーリエル役のシンシア・アダイ＝ロビンソン、ドワーフの王位継承者ドゥリン4世役のオウェイン・アーサー、森のエルフとも呼ばれるシルヴァン・エルフの戦士アロンディル役のイスマエル・クルス・コルドヴァ、冥王サウロン役のチャーリー・ヴィッカーズ、よそびと（後のガンダルフ）役のダニエル・ウェイマンも登壇。シーズン3の新キャラクターを発表した。
会場限定で上映された特別映像では、本シーズンに登場する数々のクリーチャーが紹介された。フェル・ビースト、戦象ムマキル、オーク、炎をまとったバルログも登場。さらに、シリーズ史上初めてバルログが言葉を発すること、そしてその声を務めるのが、サイモン・ペッグであることが明らかになった。サイモン・ペッグは、『ミッション：インポッシブル』シリーズ（1996〜）や『スター・トレック』シリーズ（2009〜）、エドガー・ライト監督、ニック・フロストとタッグを組んだ「スリー・フレーバー・コルネット3部作」（『ショーン・オブ・ザ・デッド』（2004）、『ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン！』（2007）、『ワールズ・エンド 酔っぱらいが世界を救う！』（2013）のB級コメディ映画3作品）でも広く知られている。
さらに、パネルの途中ではサウロンの命令を待っていた、鎧を身にまとった4体の不気味なナズグナゴールがサプライズ登場。ナズグナゴールは今シーズン初登場となる存在で、サウロンに仕える「指輪の従者」であり、第三紀に登場するナズグル（指輪の幽鬼）へとつながる、第二紀の存在として描かれる。
また、シーズン3は、ショーランナー兼エグゼクティブプロデューサーのJ・D・.ペインとパトリック・マッケイが制作。エグゼクティブプロデューサーのリンジー・ウェバー、ジャスティン・ドブル、ケイト・ヘイゼル、エグゼクティブプロデューサー兼監督のシャーロット・ブランドストロムが参加。マシュー・ペンリー＝デイビーがプロデューサー、アリー・オリアリー、ティム・キーン、アンドリュー・リーが共同プロデューサーを務める。
シーズン3は、11月11日に1話から4話が配信、以降、毎週水曜日に新エピソードを2話ずつ配信する。なお、シーズン1・2の全エピソードは、240以上の国と地域で複数言語にてPrime Videoにて独占配信中となっている。
■ストーリー
戦火に包まれる中つ国。エレギオン陥落から5年。サウロン率いる軍勢は中つ国全土へと進軍を続け、その行く先々を制圧していく。冥王による完全勝利を阻むものとして残されているのは、ごくわずかな拠点のみ。山中深くに閉ざされたドワーフの王国カザド＝ドゥーム、そして三つの指輪に守られたエルフの王国リンドンと裂け谷（リヴェンデル）。一方、モルドールの奥深く、完成したばかりのバラド＝ドゥーアの塔では、冥王サウロンが昼夜を問わず、残る敵すべてを屈服させる力を手に入れることに執念を燃やしている。それは――「すべてを統べる、一つの指輪」。 今や、中つ国の自由の民――ドワーフ、エルフ、人間、そして魔法使いたちは、サウロンによるあらゆる生命への完全支配を阻止するため、時間との戦いの中で力を合わせなければならない。
© Amazon MGM Studios