Prime Originalドラマ『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3（全8話）が2026年11月11日よりPrime Videoで独占配信開始となる。この発表にあわせて、ティザービジュアル、日本版ティザー予告、場面写真が公開となっている。

『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3が11月11日よりPrime Videoで独占配信開始

『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』は、J・R・R・トールキンの小説『指輪物語』とその追補編をもとに製作されたドラマシリーズ。

今回公開となったティザー予告は、7月24日（現地時間）に開催されたサンディエゴ・コミコン（以下、SDCC）で世界初公開され、大きな注目を集めた映像の日本版。SDCCのメイン会場であるホールHのステージには、ショーランナーのJ・D・ペインとパトリック・マッケイに加え、本シーズンからシリーズに初参加するジェイミー・キャンベル・バウアーをはじめとするキャスト陣が登壇した。ティザー予 告では、これまで以上にダークな世界観と、さらにスケールアップした壮大な映像美を堪能できる。サウロンによる「一つの指輪」の鋳造計画が本格的に進む中、中つ国全土の支配を目論むという野望は、あらゆる王国を脅かしていく。サウロンを阻止するため、新たな、そして時には不安定な同盟関係が結ばれていく様子も描かれている。

SDCCのパネルには、シリーズでギル＝ガラド役を演じるベンジャミン・ウォーカーがモデレーターとして、ヌーメノールの摂政女王ミーリエル役のシンシア・アダイ＝ロビンソン、ドワーフの王位継承者ドゥリン4世役のオウェイン・アーサー、森のエルフとも呼ばれるシルヴァン・エルフの戦士アロンディル役のイスマエル・クルス・コルドヴァ、冥王サウロン役のチャーリー・ヴィッカーズ、よそびと（後のガンダルフ）役のダニエル・ウェイマンも登壇。シーズン3の新キャラクターを発表した。

ガラドリエルの長年行方不明となっていた夫「ケレボルン」にジェイミー・キャンベル・バウアー

Photo:© Jennifer McCord

ルーン地方の「東夷（イースターリング）のカムール」にズービン・ヴァルラ

Photo:© Leon Puplett

ドゥリン4世の兄「スライン」役のエディ・マーサン

Photo:© Greg Williams

エレンディルの次男であり、イシルドゥアの弟「アナーリオン」役のアンドリュー・リチャードソン

Photo:© Ivan Weiss

見かけ通りの存在ではないかもしれない、謎に満ちたオーク「マルヌーク」役にアダム・ヤング

Photo:© Abby Dunlavy

会場限定で上映された特別映像では、本シーズンに登場する数々のクリーチャーが紹介された。フェル・ビースト、戦象ムマキル、オーク、炎をまとったバルログも登場。さらに、シリーズ史上初めてバルログが言葉を発すること、そしてその声を務めるのが、サイモン・ペッグであることが明らかになった。サイモン・ペッグは、『ミッション：インポッシブル』シリーズ（1996〜）や『スター・トレック』シリーズ（2009〜）、エドガー・ライト監督、ニック・フロストとタッグを組んだ「スリー・フレーバー・コルネット3部作」（『ショーン・オブ・ザ・デッド』（2004）、『ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン！』（2007）、『ワールズ・エンド 酔っぱらいが世界を救う！』（2013）のB級コメディ映画3作品）でも広く知られている。

バルログの声を担当するサイモン・ペッグ

Photo:© Dave Willis

さらに、パネルの途中ではサウロンの命令を待っていた、鎧を身にまとった4体の不気味なナズグナゴールがサプライズ登場。ナズグナゴールは今シーズン初登場となる存在で、サウロンに仕える「指輪の従者」であり、第三紀に登場するナズグル（指輪の幽鬼）へとつながる、第二紀の存在として描かれる。

また、シーズン3は、ショーランナー兼エグゼクティブプロデューサーのJ・D・.ペインとパトリック・マッケイが制作。エグゼクティブプロデューサーのリンジー・ウェバー、ジャスティン・ドブル、ケイト・ヘイゼル、エグゼクティブプロデューサー兼監督のシャーロット・ブランドストロムが参加。マシュー・ペンリー＝デイビーがプロデューサー、アリー・オリアリー、ティム・キーン、アンドリュー・リーが共同プロデューサーを務める。

シーズン3は、11月11日に1話から4話が配信、以降、毎週水曜日に新エピソードを2話ずつ配信する。なお、シーズン1・2の全エピソードは、240以上の国と地域で複数言語にてPrime Videoにて独占配信中となっている。

ケレボルン

東夷（イースターリング）のカムール

ドゥリン4世の兄「スライン」

エレンディルの次男であり、イシルドゥアの弟「アナーリオン」

謎に満ちたオーク「マルヌーク」