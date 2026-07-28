第96回アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した『マリウポリの20日間』で監督を務めたミスティスラフ・チェルノフの最新作『2000 Meters to Andriivka（英題）』が、邦題を『戦場0地点』（配給：アンプラグド）として、2026年9月4日より TOHO シネマ ズシャンテほか全国順次公開されることが決定した。この発表にあわせ、メインビジュアルと予告編が公開となっている。

『戦場0地点』は、2023年、ウクライナ軍第3強襲旅団の小隊に同行したチェルノフ監督が、ロシア軍に占領されたアンドリーウカ村の奪還作戦を記録したドキュメンタリー。チェルノフは、ジャーナリストとしてではなく、兵士たちと行動を共にしながら 戦場へ身を置く。映像の多くは、兵士たちのヘルメットカメラやドローンによって撮影されており、観客は彼らとともに、アンドリーウカ村までの2,000メートルを進むことになる。しかし、その距離は決して短くない。身を潜めながら前進し、一歩ごとに死と隣り合わせとなる極限の道のりである。冗談を交わし、煙草を吸い、家族や未来について語る若い兵士たち。そして、その直後に訪れる死。チェルノフは、彼らを、銃を手にする以前、それぞれの日常を生きていたひとりの人間として見つめ続ける。激しい銃撃戦、ドローンによる襲撃、絶え間なく降り注ぐ砲弾、そして 荒廃した大地に横たわる戦死体――。本作は、ニュース映像や数字だけでは決して伝わらない戦場の現実を突きつける。

この度、邦題と公開日発表にあわせ、メインビジュアルと予告編が公開となった。メインビジュアルは、砲撃によって焼け焦げた枯れ木が立ち並ぶ荒廃した大地を、マジックアワーの太陽に照らされる中、ロシアに占領された故郷・アンドリーウカの奪還を目指し、決死の覚悟で前進するウクライナ兵士の背中を捉えたものだ。兵士の周囲には砕け散った木片が舞い、激戦の只中に身を置く緊迫感と、奪還へ向かう力強い意志がダイナミックに表現されている。

あわせて公開となった予告編には、実際の戦闘映像が収められ、終始、極限の緊張感に満ちた内容となっている。映像は、残り2,000メートルから目的地までの距離が、カウントダウンのように刻まれ、その数字が減るたびに戦闘はさらに激化。刻一刻と迫る死の恐怖と、戦場 の現実が容赦なく突きつけられる。