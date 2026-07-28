第96回アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した『マリウポリの20日間』で監督を務めたミスティスラフ・チェルノフの最新作『2000 Meters to Andriivka（英題）』が、邦題を『戦場0地点』（配給：アンプラグド）として、2026年9月4日より TOHO シネマ ズシャンテほか全国順次公開されることが決定した。この発表にあわせ、メインビジュアルと予告編が公開となっている。
『戦場0地点』は、2023年、ウクライナ軍第3強襲旅団の小隊に同行したチェルノフ監督が、ロシア軍に占領されたアンドリーウカ村の奪還作戦を記録したドキュメンタリー。チェルノフは、ジャーナリストとしてではなく、兵士たちと行動を共にしながら 戦場へ身を置く。映像の多くは、兵士たちのヘルメットカメラやドローンによって撮影されており、観客は彼らとともに、アンドリーウカ村までの2,000メートルを進むことになる。しかし、その距離は決して短くない。身を潜めながら前進し、一歩ごとに死と隣り合わせとなる極限の道のりである。冗談を交わし、煙草を吸い、家族や未来について語る若い兵士たち。そして、その直後に訪れる死。チェルノフは、彼らを、銃を手にする以前、それぞれの日常を生きていたひとりの人間として見つめ続ける。激しい銃撃戦、ドローンによる襲撃、絶え間なく降り注ぐ砲弾、そして 荒廃した大地に横たわる戦死体――。本作は、ニュース映像や数字だけでは決して伝わらない戦場の現実を突きつける。
この度、邦題と公開日発表にあわせ、メインビジュアルと予告編が公開となった。メインビジュアルは、砲撃によって焼け焦げた枯れ木が立ち並ぶ荒廃した大地を、マジックアワーの太陽に照らされる中、ロシアに占領された故郷・アンドリーウカの奪還を目指し、決死の覚悟で前進するウクライナ兵士の背中を捉えたものだ。兵士の周囲には砕け散った木片が舞い、激戦の只中に身を置く緊迫感と、奪還へ向かう力強い意志がダイナミックに表現されている。
あわせて公開となった予告編には、実際の戦闘映像が収められ、終始、極限の緊張感に満ちた内容となっている。映像は、残り2,000メートルから目的地までの距離が、カウントダウンのように刻まれ、その数字が減るたびに戦闘はさらに激化。刻一刻と迫る死の恐怖と、戦場 の現実が容赦なく突きつけられる。
■ストーリー
2022年11月、ロシア軍に占領されたウクライナ・ドネツク州の小さな村、アンドリーウカ。2023年9月、ウクライナ軍は激戦の末、この村の奪還に成功した。本作は、その奪還作戦の最前線に同行し、ア ンドリーウカまで続く、わずか2,000メートルの道のりを、死と隣り合わせの極限状態で一歩ずつ進む兵士たちの姿を記録している
■スタッフ
監督・脚本・撮影：ミスティスラフ・チェルノフ
編集・製作：ミシェル・マイズナー 製作：ラニー・アロンソン＝ラス 共同製作・追加撮影：アレックス・バベンコ 音楽：サム・スレーター
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