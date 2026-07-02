サバイバルスリラー『キラー・ホエール』のDVDレンタル＆デジタル配信が9月2日に開始

ヴァージニア・ガードナー主演の『キラー・ホエール』が2026年9月2日にDVDレンタルおよびデジタル配信開始となる。レンタル＆配信に先行して、この度、予告編が公開となった。

『キラー・ホエール』は、無人のラグーンに取り残された女性たちが、殺人シャチの"セト"に追い詰められていくサバイバルスリラー。監督はジョー・アン・ブレッシン。製作総指揮には『TALK TO ME トーク・トゥー・ミー』（2022）のフィル・ハントらが名を連ね、海洋生物描写には『パニック・マーケット』（2012）『ディープ・ウォーター』（2025）などを手がけたVFXスタッフが参加。海洋生物の質感と迫力あるアクションが融合した、ジャンル映画ファン必見の作品となっている。