サバイバルスリラー『キラー・ホエール』のDVDレンタル＆デジタル配信が9月2日に開始

ヴァージニア・ガードナー主演の『キラー・ホエール』が2026年9月2日にDVDレンタルおよびデジタル配信開始となる。レンタル＆配信に先行して、この度、予告編が公開となった。
『キラー・ホエール』は、無人のラグーンに取り残された女性たちが、殺人シャチの"セト"に追い詰められていくサバイバルスリラー。監督はジョー・アン・ブレッシン。製作総指揮には『TALK TO ME トーク・トゥー・ミー』（2022）のフィル・ハントらが名を連ね、海洋生物描写には『パニック・マーケット』（2012）『ディープ・ウォーター』（2025）などを手がけたVFXスタッフが参加。海洋生物の質感と迫力あるアクションが融合した、ジャンル映画ファン必見の作品となっている。
■ストーリー
マディ（ヴァージニア・ガードナー）と親友トリッシュ（メル・ジャーンソン）は南国リゾートで無人のラグーンを訪れるが、突如現れた殺人シャチ"セト"がガイドをのみ込み、楽園は一転して恐怖の海へ。逃げ場を失った二人は小島を目指すが、セトの執拗な追跡は止まらず、同行者ジョシュ（ミッチェル・ホープ）も犠牲となる。極限状態の中で支え合う二人だったが、過去の秘密が明かされ、心の均衡は崩れていく。やがてトリッシュはマディを守るために身を投げ出し、残されたマディは、水面を揺らして迫りくる黒影に全身をこわばらせる――その黒影は、まだ彼女を狙っていた……。
■出演者（役名：俳優名）
マディ：ヴァージニア・ガードナー
トリッシュ：メル・ジャーンソン
ジョシュ：ミッチェル・ホープ
■スタッフ
監督：ジョー・アン・ブレッシン
発売元：ハーク
販売元：ミッドシップ（レンタルDVD）
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