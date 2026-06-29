史上最年少で全米・世界興収ランキングで1位の映画を生み出した監督ケイン・パーソンズの"Backrooms"の邦題が『バックルームズ』に決定し、2026年9月4日に公開となることが発表された（配給：ハピネットファントム・スタジオ）。これにあわせて、ポスタービジュアル2種とロング予告が公開となった。

『バックルームズ』は、都市伝説とされていた空間"Backrooms"を舞台としたホラー映画。「ある日突然 "現実世界の裏側"へ外れ落ちてしまったら……？」 どこまでも続く⻩色い壁紙の部屋、終わりのない廊下。不自然な間取りと、意味を失い床に埋まった設置物。わずかに現実からズレている――そんな出口のない"リミナルスペース"で、観客は"最高密度の不安と恐怖"を体験することになる。

史上最年少で全米・世界興収ランキングで1位の映画を生み出した監督ケイン・パーソンズが手がけた本作は、16歳で発表した YouTube短編動画"The Backrooms （Found Footage）"をベースに、17歳で映画化を企画、19歳で撮影を行った。ケイン・パーソンズは現在、21歳で、『バックルームズ』はA24と組んで、今年の5月29日に全米公開された。初週末で興収 8,100万ドル(約129億円)を突破。前週に公開された『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』を上回り、初週全米1位を獲得した。さらに初週末の世界興収は1億1,800万ドル(約188億円)に達し、世界興収ランキングでも1位を記録。パーソンズは、全米・世界興収ランキングで1位の映画を生み出した史上最年少監督となり、YouTube発のクリエイターが映画史を塗り替えるという、歴史的快挙を成し遂げた。また、北米の初週末3日間の成績としては、オリジナル・ホラー作品として、映画史上1位の興収を樹立。さらに、新人監督による⻑編デビュー作としても映画史上1位を記録。輝かしい成績を叩き出し、一大旋風を巻き起こしている。

今回公開となったロング予告は、家具店の店主クラーク（キウェテル・イジョフォー）が店内で「あるはずのない隙間」を発見する場面から始まる。その先に広がっていたのは、壁の裏側へと抜け落ちるように続く、全面が⻩色の壁紙の異様な空間。「誰かいるのか?」――呼びかけても応答はなく、視界の奥には奇妙なバランスで積み上げられた無数の家具が広がるのみ。耳にまとわりつくように、どこからともなく流れ続ける断片的なアナウンス、そして果ての見えない迷路のような＜⻩色い部屋＞―自身のセラピストであるメアリー（レナーテ・レインスヴェ）にその＜空間＞を説明 しても信じてもらえなかったクラークはその存在を証明するため、記録用のビデオカメラを手に従業員とともに再び足を踏み入れるが、そこで彼らを待ち受けていたのは、想像を絶する"現実の裏側"の世界だった。 壁に吸い込まれるように＜裏側＞へと迷い込むメアリー、不規則に鳴り続ける不穏な電子音、床に埋め込まれた謎の置物、監視 カメラ、防護服の男たち、そして響き渡る叫び声と、その空間に確かに存在する"何か"――。世界中を震撼させた都市伝説「バックルームズ」を象徴する不穏な断片が次々と映し出され、謎に包まれた恐怖が少しずつ輪郭を現し、観る者を出口のない悪夢へと引きずり込むような、戦慄の映像に仕上がっている。

あわせて公開となったポスター2種には、それぞれ「脳を侵食する映像体験」「今、恐怖の定義が変わる」というキャッチコピーが添えられている。いずれも⻩色い不穏な空間に閉じ込められたクラークと彼のセラピストのメアリーの姿を捉えたビジュアルになっており、本作を象徴する不気味な不安に満ちた世界観と、そこに潜む未知の恐怖を強烈に印象づける仕上がりとなっている。