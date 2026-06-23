2000年に公開され、世界中を爆笑と困惑の渦に巻き込んだ大人気パロディ映画『最終絶叫計画』のシリーズ最新作『最終絶叫計画 令和!』が2026年6月26日に公開となる（配給：東和ピクチャーズ・東宝）。この度、パロディ予告編とパロディポスター2種が公開となった。

『最終絶叫計画 令和!』は、2000年に公開されたパロディ映画『最終絶叫計画』のシリーズ最新作。本作では、ウェイアンズ兄弟が、2作目『最'新'絶叫計画』（2001）以来、製作・脚本に復帰している。シリーズの日本での劇場公開は、3作目『最'狂'絶叫計画』（2004）以来、22年ぶり。

全米でスマッシュヒットを記録し、初登場1位でシリーズ歴代最高の興行収入を叩き出している本作だが、勢いそのままに、「キング・オブ・ポップ」を描いた話題作にも全力で乗っかる気満々の「パロディ予告編」が公開となった。映像では、「全人類が熱狂した伝説のスターにまで乗っかります」という堂々たる宣言とともに、お馴染みの名曲のレコーディング風景らしきシーンが登場。青いスパンコールのジャケットを身に纏い、完全にあの世界的ポップスターになりきったキャラクターが、キレッキレ（？）のムーンウォーク……からの周囲の人たちへの大激突、さらには階段からの派手な転落と、リスペクトがあるのかないのか分からないやりたい放題の大暴走を見せつける。さらに映像には、優雅にティータイムを楽しむゴーストフェイスっぽい殺人鬼や、チェーンソーを振り回すアート・ザ・クラウン風のサンタクロースなど、ツッコミが追いつかないほどカオスなパロディシーンが怒涛の勢いで連発。ホラー映画の枠を完全に無視した爆笑必至の仕上がりとなっている。

さらに、大ヒットに味を占め、悪ノリ全開で制作された本作のやりたい放題な世界観を象徴する「パロディポスター」2種も同時公開。1枚目は、予告編の勢いそのままに、伝説の「キング・オブ・ポップ」への 並々ならぬリスペクト（？）を感じさせるビジュアル。赤いレザージャケットにティアドロップのサングラス、そして右手にはキラキラの手袋と、どこからどう見てもあの伝説のポップスターになりきったゴーストフェイスが堂々と佇む、ツッコミどころ満載のデザインとなっている。

2枚目は、その悪ノリの矛先をホラー界にも向け、現代ホラーの傑作として日本でもヒットを記録した『ミッドサマー』を彷彿とさせるビジュアル。本家のポスターを彩る美しい花の冠……ではなく、 "アヤしいハッパ"の冠を被り、真っ赤な目で涙を流すショーティ（マーロン・ウェイアンズ）の姿が、本家とは全く別の意味での「ヤバさ」を醸し出している。