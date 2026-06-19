恐怖工房ブラムハウスが放つ話題の低予算ホラー映画『オブセッション 災愛』（2026年7月17日公開 配給：パルコ／ユニバーサル映画）の本編映像と新場面写真が公開となった。

オブセッション 災愛』の新場面写真と本編映像が到着

『オブセッション 災愛』は、恋愛感情と紙一重に存在する「オブセッション（執着）」を描き出す"ネオ・ロマンティック・ホラー"。公開初週末に1,720万ドルを記録した本作は、『Michael/マイケル』『プラダを着た悪魔2』に次ぐ全米週末興収ランキング第3位で発進。その後、SNSや口コミを中心に評判が拡散し、公開2週目週末には2,390万ドルを記録した。前週比約39%増という大幅な伸びを見せ、『スター・ウォーズ／マンダロリアン＆グローグー』に次ぐ全米第2位へと躍進。さらに公開3週目には週末興収が約2,700万ドルを突破。前週からさらに数字を伸ばし、新作『Backrooms』 に次ぐ全米第2位を維持するとともに、『スター・ウォーズ／マンダロリアン＆グローグー』を上回る成績を記録した。ワイド公開作品が公開後に週末興収を伸ばし続けるケースは非常に珍しく、とりわけホラー映画としては異例の推移。口コミ主導型ヒットの象徴的な成功例として注目を集めている。さらに、クリスマス公開作品を除くワイド公開作品として、公開2週目・3週目の週末興収が連続で前週を上回るという快進撃を続けており、この記録は1982年公開の『E.T.』以来、44年ぶりとなる。今世紀で予算100万ドル未満の映画として最高の興行収入を記録し、1999年の『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』以来、最大の低予算映画の成功となっている。監督を務めたのは、本作で長編デビューを果たしたカリー・バーカー。YouTubeで配信したスケッチ・コメディ動画で多くのフォロワーを獲得した新鋭クリエイターだ。

この度公開となった本編映像では、主人公・ベア（マイケル・ジョンストン）が"ワン・ウィッシュ・ウィロー"に「ニッキー（インディ・ナヴァレッテ）が世界中の誰よりも自分を愛してくれますように」と願った後の、二人の異様なまでにラブラブな生活の一端が映し出される。

念願叶って恋人同士となったベアとニッキー。しかし、その愛情は次第に常軌を逸した執着へと姿を変え ていく。映像では、シャワーを浴びるニッキーに、ドア越しにベアから「今夜は男だけで飲みに行く」と告げられると空気は一変。「私も行きたい」と食い下がるニッキーに対し、ベアが「男だけだから」とやんわり断ると、「わかった。じゃあ行かない」と引き下がったかに見えた次の瞬間、浴室の中から激しい物音が響き渡る。「私が行くの嫌なんでしょ？」と感情を爆発させるニッキーと、それをなだめようとするベア。愛する人と一瞬たりとも離れたくない――そんな純粋な想いが、徐々に狂気じみた束縛へと変貌していく様子が生々しく映し出され、本作が描く"災いのような愛"=「災愛」の恐ろしさを象徴する場面となっている。