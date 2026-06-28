『さよなら、僕の英雄』で主演を務めるマッツ・ミケルセンのインタビューが公開

現在公開中の『さよなら、僕の英雄』（提供：スターキャット 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）で主演を務めるマッツ・ミケルセンのインタビューが公開となった。

『さよなら、僕の英雄』は、人生の迷子になった兄弟の「失われたもの」を探す旅を描き出した作品。2025年に開催された第82回ヴェネチア国際映画祭アウト・オブ・コンペティション部門でワールドプレミア上映され、大きな反響を呼んだ。本国デンマークでは実写映画における興行記録を塗りかえて歴代1位に輝き、同国のアカデミー賞たるロバート賞では13部門14ノミネートを果たして観客賞を受賞した。

この度、マッツ・ミケルセンのオフィシャルインタビューとコメント映像、さらに豪華アイテムが当たる感想投稿キャンペーンの情報が公開となった。

マッツは、今回スタントにも自分で挑戦。「スタントマンにお願いした部分もありますが、可能な部分は自分でスタントをしています」と語る。劇中では、小さな窓から勢いよく飛び出すシーンもあり、驚異的な身体能力でスタントをやってのけたと、監督のアナス・トマス・イェンセンも驚いた様子を見せていた。演じたのは自分のことを"ジョン・レノン"だと思い込むマンフレル役。「大人ではなく、6才の子供だということを意識しました。笑顔などの演技もそうです」と繊細さと純粋さをいかに表現できるかこだわったと明かす。非常にクセのあるキャラクターもたくさん出てくる作品だが、イェンセン監督の長編映画にはこれまで全て出演し、これが6作品目。「彼の作品は絶対的な狂気の中に詩的な部分があり、それでいて世界についての深淵なことを伝えてくれます」と監督の魅力を伝え、続けて「お互いをよく知っていると怠けてしまうこともありますが、僕らは常に限界突破しようとしています」と一緒に仕事をする際の姿勢を明かした。また、弟のアンカーを演じたニコライ・リー・コスともこれまで何度も共演し「イェンセン監督の作品に参加し続け、共犯者のような存在です。対照的な役を演じることが多かったり、さまざまな面で助けられています」と全幅の信頼を寄せる様子を窺わせた。日本には何度も足を運んでいるマッツから見た日本は「歴史、文化、食、人。すべてが魅力」だといい、日本を舞台にした映画に出演する際には「侍を演じたい」と即答。日本映画への出演にも期待したい。コメント映像では、作品の魅力を「美しくも狂気的な物語」「ある兄弟が再会し、お互いを見つめ直していく」とアピールし「ぜひ劇場でお楽しみください」と締め括っている。

感想投稿キャンペーンは、X（Twitter）で実施され、ハッシュタグ「#さよ僕感想」をつけて感想を投稿すると、抽選でマッツ演じるマンフレルのパネルまたはB2ポスターが各1名へサイン入りプレゼントされる。応募締め切りは2026年7月12日23:59まで。