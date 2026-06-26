タイ発のBLドラマ『My Stubborn』のスペシャルエピソードが配信開始となった（セル／レンタル／U-NEXTのみ見放題）。

『My Stubborn』は、先輩×後輩設定のBLドラマ。素直で明るい大学生ジウィン（ヨンユット・タムトー）と口が悪くぶっきらぼうな年下嫌いの先輩ソーン（ヨンユット・タムトー）。 昔から知り合いだった二人は、ジウィンがインターンを始めたオフィスで再会する。過去の出来事のせいで苦手に思っていたソーンに、ジウィンが教えてほしいと頼んだのは――ビジネススキルでもマナーでもなく、なんと「超絶テクニックのキス」。マスターするまでは誰にも秘密の「レッスン」が重ねられていく……。全12話で描かれたシリーズは、現在好評配信中だ。

今回配信となったスペシャル・エピソードは、本編の人気を受けて制作されたシリーズの約1年後を描いた物語。

レンタルは週1話配信で、購入は全2話配信。配信を行なっているサービスは以下の通り。なお、U-NEXTでは見放題での配信を行なっている。

Prime Video（レンタル／購入）

RakutenTV（レンタル／長期レンタル）

FOD（レンタル）

hulu（レンタル）

Lemino（レンタル）

ひかりTV（レンタル）

DMM TV（購入） ※レンタルは7月2日12時から配信スタート

ビデオマーケット（レンタル／購入）

music.jp（レンタル）

カンテレドーガ（レンタル）

J:COM STREAM（レンタル） ※7月3日0時から配信スタート

WATCHA（レンタル／購入） ※7月10日0時から配信スタート

また、現在、YouTubeにて期間限定でプレビュー動画を配信している。まずはこちらをチェックしていただきたい。