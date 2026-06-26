タイ発のBLドラマ『My Stubborn』のスペシャルエピソードが配信開始となった（セル／レンタル／U-NEXTのみ見放題）。
『My Stubborn』は、先輩×後輩設定のBLドラマ。素直で明るい大学生ジウィン（ヨンユット・タムトー）と口が悪くぶっきらぼうな年下嫌いの先輩ソーン（ヨンユット・タムトー）。 昔から知り合いだった二人は、ジウィンがインターンを始めたオフィスで再会する。過去の出来事のせいで苦手に思っていたソーンに、ジウィンが教えてほしいと頼んだのは――ビジネススキルでもマナーでもなく、なんと「超絶テクニックのキス」。マスターするまでは誰にも秘密の「レッスン」が重ねられていく……。全12話で描かれたシリーズは、現在好評配信中だ。
今回配信となったスペシャル・エピソードは、本編の人気を受けて制作されたシリーズの約1年後を描いた物語。
レンタルは週1話配信で、購入は全2話配信。配信を行なっているサービスは以下の通り。なお、U-NEXTでは見放題での配信を行なっている。
- Prime Video（レンタル／購入）
- RakutenTV（レンタル／長期レンタル）
- FOD（レンタル）
- hulu（レンタル）
- Lemino（レンタル）
- ひかりTV（レンタル）
- DMM TV（購入） ※レンタルは7月2日12時から配信スタート
- ビデオマーケット（レンタル／購入）
- music.jp（レンタル）
- カンテレドーガ（レンタル）
- J:COM STREAM（レンタル） ※7月3日0時から配信スタート
- WATCHA（レンタル／購入） ※7月10日0時から配信スタート
また、現在、YouTubeにて期間限定でプレビュー動画を配信している。まずはこちらをチェックしていただきたい。
■ストーリー
RTデザインの正社員として忙しく働いているジウィン（ヨンユット・タムトー）は、厳しく、時に意地悪だった先輩社員のソーン（ヨンユット・タムトー）と結ばれ、仲良く同棲生活を続けている。ある日、ソーンが1週間の日本出張に行くことに。荷造りを手伝うジウィンだったがソーンは、そんなジウィンをスーツケースに入れて日本へ連れて行きたい！と言い出すほど恋しがるのだった。お互いが誰よりも大切で、だからこそ生まれてしまう不安や迷い――。ジウィンとソーンは、それらをどう乗り越えていくのか？ 恋人となった二人の関係がさらに深まり、心も成長していく姿が紡がれる。
■出演者（役名/俳優名）
ソーン：ヨンユット・タムトー（ボート）
ジウィン：パサコーン・サンラッタナ（オート）
アン：プーベート・アッタアルンウォン（テーマ）
ナイス：ジラキット・クーアーリヤクン（トップタップ）
ウィン：チャイグラーン・タナクリット
ヌー：ナノン・チャチャナー・ティラコット
ペンニー：ミシェル・ベールマン
ジューン：ポイ・チェーリン
■スタッフ
監督：コンチャノット・ブンマー、ワンチャナパン・パイトゥーン
エグゼクティヴ・プロデューサー：カンヤー・ナッタナイウォラカーン、ワランチャラク・ポーンパウィーンウォラクン、ナッタニチャー・ノープノーム
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