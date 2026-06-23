U-NEXTは、2026年7月13日23時30分より、韓国ドラマ『君へと続く僕のドリーム!』を韓国での放送と同時に「U-NEXTオリジナル」として独占見放題で配信開始する。

『君へと続く僕のドリーム!』は、10代の終わりに初恋を経験した二人が15年ぶりに再会し、夢と愛をともに追いかけていく甘酸っぱくも現実的なロマンティックコメディ。世界の映画祭を席巻した天才映画監督ウ‧スビン役を演じるのは、『組み立て式家族~僕らの恋の在処~』（2024）『女神降臨』（2020）などで話題を集めたファン‧イニョプ。海外で活動するスビンは、初恋の相手への想いを胸に帰国し、15年越しの恋心と向き合う姿を多彩な魅力で描き出す。かつてスビンと映画監督への夢を共に語り合いながらも、現実の壁にぶつかって今は空虚な日々を送る生活密着型リポーター、チュ‧イジェ役を演じるのは『花が咲けば、月を想い』（2021）のイ‧ヘリ。忘れかけていた夢と恋心を取り戻していく様子に注目いただきたい。