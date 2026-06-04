タイ発のBLドラマ『The Cursed Love／失われた都で見つけた愛』が2026年6月18日正午よりU-NEXTにて全話独占先行レンタル配信開始となる。これにあわせて、トレーラーやキャストコメント動画、公式サイトが一挙公開となっている。

『The Cursed Love／失われた都で見つけた愛』が6月18日正午よりU-NEXTで独占レンタル配信開始

『The Cursed Love／失われた都で見つけた愛』は、千年以上前に存在したとされる古代王国「タンブラリンガ」と現代を生きる若者たちの宿命が交錯する、壮大なファンタジーBLドラマ。心臓の鼓動が高まると火を生み出してしまう呪いを背負った青年・シワット（Ongsa）と、風を操る力を持つ山岳救助隊員・クンカオ（Au）。対となる遺物〈ヨーニ〉と〈リンガ〉、その導きによって出会った二人は、衝突しながらも互いに惹かれ合い、失われた王国を目指す旅へと踏み出す。しかし、その旅の先には、王国崩壊の謎、そしてどんな願いをも叶えるという秘宝〈ヴェーダの心臓〉を巡る陰謀が待ち受けていた。

壮大な世界観と神話的設定に加え、「呪い」と「愛」をテーマに描かれる切ない関係性が、本国公開時よりグローバルなファンから高い支持を獲得した。特に、シワットとクンカオが衝突や葛藤を乗り越えながら徐々に距離を縮めていく過程や、千年前の記憶と現在が重なり合うドラマティックな構成は、「没入感が高い」「感情を揺さぶられる」といった声が多く寄せられている。

配信に先行して、主演のAuとOngsaがキャラクターの魅力や作品の見どころについて語るキャストコメント動画も公開。作品の演じたキャラクターや世界観をより知ることが出来る。