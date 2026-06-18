ヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソンが共演している『ソング・サング・ブルー』のブルーレイ＋DVD セットが2026年9月9日に発売となる。価格は5,390円。同日にレンタルDVDもリリースとなる。

ブルーレイ＋DVD セット

レンタルDVD

『ソング・サング・ブルー』は、2008年、グレッグ・コーズ監督により映像化されたドキュメンタリーを原作に、『ハッスル＆フロウ』（2005）などを手がけたクレイグ・ブリュワーが脚本・監督を務めた実話ベースの音楽映画。伝説的ミュージシャン、ニール・ダイアモンドのトリビュートバンド「ライトニング＆サンダー」が大成功を収めるまでの軌跡を感動的に描く。

波乱万丈という言葉では、とても足りない人生を送った男マイクを演じるのは、ヒュー・ジャックマン。戦争で受けたトラウマとアルコール依存症を乗り越え、ついに手に入れた人生の輝きを歌い上げるマイクの姿に、激しく熱く胸を揺さぶられずにはいられない。マイクと固い絆で結ばれるクレアはケイト・ハドソンが演じる。この演技が高く評価され、第98回アカデミー賞では、主演女優賞にノミネートされた。

ブルーレイ・DVD共通映像特典として、マイクとクレアがガレージで演奏する「クランチー・グラノーラ組曲」と、二人の結婚式での「スウィート・キャロライン」のパフォーマンスシーンのロングバージョンやヒュー・ジャックマン、ケイト・ハドソン、クレイグ・ブリュワー監督へのインタビューなどを収録。特典映像のコンテンツは以下の通り。

パフォーマンスシーン ロング・バージョン（「クランチー・グラノーラ組曲」「スウィート・キャロライン」）

1＋1＝3

奇跡の瞬間

こだわりのスタイル

また、対象店舗での購入者に、先着でオリジナル特典をプレゼントする。Amazon.co.jpではポストカード3枚セット、楽天ブックスではL判ブロマイド3枚セットがそれぞれプレゼントされる。なお、特典デザインは変更となる可能性がある。

Amazon.co.jp特典のポストカード3枚セット

楽天ブックス特典のL判ブロマイド3枚セット