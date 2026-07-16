亡き祖父が遺した島を舞台に、自らのルーツと隠された家族の秘密に向き合う青春ドラマシリーズ『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』（全8話）が2026年8月5日よりPrime Videoで一挙独占配信開始となる。配信に先立ち、ティザービジュアル、日本版本予告、場面写真が公開となった。本予告には、Z世代に人気のシンガーソングライター、グレイシー・エイブラムスのニューシングル「Look at My Life」が使用されている。同楽曲は7月17日発売予定のニューアルバム『ドーター・フロム・ヘル』に収録されている。

青春ドラマシリーズ『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』が8月5日よりPrime Videoで独占配信開始

『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』は、亡き祖父が遺した島を舞台に、自らのルーツと隠された家族の秘密に向き合う青春ドラマシリーズ。主人公は、17歳の少女アニー・ジェイコブソン（エラ・ルービン）。ニューヨークで双子の兄（キーン・ラファロ）と愛情深い養父（ジェイ・デュプラス）に育てられた彼女は、ある日、疎遠だったために一度も会うことができなかった祖父からカナダの島を相続する。そこで待っていたのは、新たな友情、芽生える恋、そして長年隠されてきた家族の秘密。亡き母をめぐる真実と自身のルーツに向き合いながら、大人へと成長していく姿を描いていく。

エラ・ルービンの他、前述のキーン・ラファロ、ジェイ・デュプラスに加え、アメリ・ホーファーレ、ジェイコブ・ホワイトダック＝ラヴォワ、ダニエル・クイン＝トイ、ボー・ブラガソン、ジェフリー・ディーン・モーガン、ニッコ・アンジェロ・ヒナヨ、メイベル・ストラチャン、エル＝マイジャ・テイルフェザーズ、ミッシー・パイルらがキャスティングされている。

本作品は、『マイ・オールド・アス ～2人のワタシ～』（2024）のミーガン・パークがクリエイターを務め、Amazon MGMスタジオ、フェイクエンパイア、ラッキーチャップが製作するオリジナルシリーズ。ミーガン・パークは 監督、共同ショーランナー、製作総指揮を兼任し、共同ショーランナーおよび製作総指揮として、『The OC』 （2003〜07）や『ゴシップガール』（2007〜12）、『CHUCK/チャック』（2007〜12）を手掛けたフェイクエンパイアのジョシュ・シュワルツとステフ ァニー・サヴェージ、女優のマーゴット・ロビーが友人と立ち上げた映像製作会社、ラッキーチャップのダニ・ゴリンとトム・アッカリーが参加している。