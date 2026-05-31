ジェシー・バックリーがアカデミー賞主演女優賞を受賞した、クロエ・ジャオ監督作品『ハムネット』のデジタル配信が開始となった。
『ハムネット』は、マギー・オファーレルによる同名小説を原作に、ウィリアム・シェイクスピアの代表作のひとつ『ハムレット』の誕生の裏側に秘められた物語を描き出す。第98回アカデミー賞には、8部門でノミネートされ、ウィリアムの妻・アグネスを演じたジェシー・バックリーが主演女優賞を受賞している。
ウィリアム役には、『aftersun/アフターサン』（2022）『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』（2024）などに出演しているポール・メスカル。そのほか、エミリー・ワトソン、ジョー・アルウィンら実力派が顔を並べる。
撮影監督は、『関心領域』（2023）『イーダ』（2013）のウカシュ・ジャル。また本作には、BAFTA賞に3度ノミネートされたライザ・マーシャル、アカデミー賞ノミネートのピッパ・ハリス、ニコラス・ゴンダ、アカデミー賞受賞のサム・メンデス、そしてアカデミー賞を3度受賞した、スティーヴン・スピルバーグら、錚々たる顔ぶれが製作陣として集結している。
本編のほか、メイキング特番などの特典を収録する。なお、特典映像の有無は、配信事業者により異なるのでご留意いただきたい。特典映像のコンテンツは以下の通り。
- 永遠の家族
- 響き合う創造性
- 16世紀の再現
■ストーリー
ウィリアム・シェイクスピア（ポール・メスカル)は、自由奔放な女性アグネス(ジェシー・バックリー)と恋に落ちる。二人は激しい恋の末に結ばれ、3人の子供に恵まれるが、ウィリアムの演劇への野心が彼をロンドンへと向かわせ、アグネスは故郷に残って家庭を守ることになる。やがて残酷な運命が家族を襲ったとき、二人の絆は深い試練に直面する。しかし、深い悲しみと、それを共に乗り越えようとする強い絆が、シェイクスピアの不朽の名作『ハムレット』の 誕生へと繋がっていくのだった――。。
■出演者
アグネス：ジェシー・バックリー
ウィリアム・シェイクスピア：ポール・メスカル
メアリー・シェイクスピア：エミリー・ワトソン
バーソロミュー・ハサウェイ：ジョー・アルウィン
『ハムレット』でハムレットを演じる俳優：ノア・ジュプ
ハムネット・シェイクスピア：ジャコビ・ジュプ
■スタッフ
監督：クロエ・ジャオ
脚本：クロエ・ジャオ、マギー・オファーレ
キャスティング：ニナ・ゴールド CSA
音楽：マックス・リヒター
衣装デザイン：マウゴーシャ・トゥルザンスカ
編集：クロエ・ジャオ ACE、アフォンソ・ゴンサルヴェス ACE プロダクション・デザイン：フィオナ・クロンビー
撮影監督：ウカシュ・ジャル PSC
製作総指揮：クリスティ・マコスコ・クリーガー、クロエ・ジャオ、ローリー・ボーグ
製作：ライザ・マーシャル p.g.a、ピッパ・ハリス p.g.a、ニコラス・ゴンダ p.g.a、 スティーヴン・スピルバーグ p.g.a、サム・メンデス p.g.a
原作：『Hamnet』 原案：マギー・オファーレル
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