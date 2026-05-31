ジェシー・バックリーがアカデミー賞主演女優賞を受賞した、クロエ・ジャオ監督作品『ハムネット』のデジタル配信が開始となった。

『ハムネット』は、マギー・オファーレルによる同名小説を原作に、ウィリアム・シェイクスピアの代表作のひとつ『ハムレット』の誕生の裏側に秘められた物語を描き出す。第98回アカデミー賞には、8部門でノミネートされ、ウィリアムの妻・アグネスを演じたジェシー・バックリーが主演女優賞を受賞している。

ウィリアム役には、『aftersun/アフターサン』（2022）『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』（2024）などに出演しているポール・メスカル。そのほか、エミリー・ワトソン、ジョー・アルウィンら実力派が顔を並べる。

撮影監督は、『関心領域』（2023）『イーダ』（2013）のウカシュ・ジャル。また本作には、BAFTA賞に3度ノミネートされたライザ・マーシャル、アカデミー賞ノミネートのピッパ・ハリス、ニコラス・ゴンダ、アカデミー賞受賞のサム・メンデス、そしてアカデミー賞を3度受賞した、スティーヴン・スピルバーグら、錚々たる顔ぶれが製作陣として集結している。

本編のほか、メイキング特番などの特典を収録する。なお、特典映像の有無は、配信事業者により異なるのでご留意いただきたい。特典映像のコンテンツは以下の通り。

永遠の家族

響き合う創造性

16世紀の再現