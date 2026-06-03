ヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソンが共演している『ソング・サング・ブルー』のデジタル配信（セル＆レンタル）が開始となった。

『ソング・サング・ブルー』は、2008年、グレッグ・コーズ監督により映像化されたドキュメンタリーを原作に、『ハッスル＆フロウ』（2005）などを手がけたクレイグ・ブリュワーが脚本・監督を務めた実話ベースの音楽映画。伝説的ミュージシャン、ニール・ダイアモンドの楽曲群をたっぷりと楽しめる。ケイト・ハドソンの演技も高く評価され、第98回アカデミー賞では、主演女優賞にノミネートされた。

セル版には、本編のほか、未公開のロング版パフォーマンスや、ヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソンの対談、撮影の制作秘話など、作品が出来上がるまでの舞台裏を捉えた特典映像が付く。なお、特典映像の有無は、配信事業者により異なるのでご留意いただきたい。特典映像のコンテンツは以下の通り。

パフォーマンスシーン ロング・バージョン

1＋1＝3

奇跡の瞬間

こだわりのスタイル