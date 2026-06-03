ヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソンが共演している『ソング・サング・ブルー』のデジタル配信（セル＆レンタル）が開始となった。
『ソング・サング・ブルー』は、2008年、グレッグ・コーズ監督により映像化されたドキュメンタリーを原作に、『ハッスル＆フロウ』（2005）などを手がけたクレイグ・ブリュワーが脚本・監督を務めた実話ベースの音楽映画。伝説的ミュージシャン、ニール・ダイアモンドの楽曲群をたっぷりと楽しめる。ケイト・ハドソンの演技も高く評価され、第98回アカデミー賞では、主演女優賞にノミネートされた。
セル版には、本編のほか、未公開のロング版パフォーマンスや、ヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソンの対談、撮影の制作秘話など、作品が出来上がるまでの舞台裏を捉えた特典映像が付く。なお、特典映像の有無は、配信事業者により異なるのでご留意いただきたい。特典映像のコンテンツは以下の通り。
- パフォーマンスシーン ロング・バージョン
- 1＋1＝3
- 奇跡の瞬間
- こだわりのスタイル
■ストーリー
人生につまずきながらも、愛と夢をあきらめない二人のミュージシャン、マイク（ヒュー・ジャックマン）とクレア（ケイト・ハドソン）。敬愛するニール・ダイアモンドのトリビュートバンドを結成し、小さなガレージからダイブバーでのライブを経て街の人々の心を掴み、地元スターへの階段を駆け上がっていく。やがて悲劇が二人を襲うとき、互いへの深い愛と音楽への情熱が、困難を乗り越える力となり、希望を取り戻し、周囲の人々の心までも照らしていく——。
■出演者
マイク・サルディーナ（ライトニング）：ヒュー・ジャックマン
クレア・カートライト＝サルディーナ（サンダー）：ケイト・ハドソン
マーク・シュリラ：マイケル・インペリオリ
レイチェル・カートライト：エラ・アンダーソン
アンジェリーナ・サルディナ：キング・プリンセス
セックス・マシーン：ムスタファ・シャキール
デイナ・カートライト：ハドソン・ヘンズリー
エディ・ヴェダー：ジョン・ベックウィズ
デイヴ・ワトソン博士：フィッシャー・スティーヴンス
トム・ダマート：ジム・ベルーシ
バブス：ジャッキー・コックス
ステングルおばあちゃん：セシリア・リデット
バディ・ホームズ：ショーン・アラン・クリル
ブリジット：ベス・マローン
アール／TCB：ジェイソン・ワーナー・スミス
■スタッフ
監督・脚本：クレイグ・ブリュワー
キャスティング：メアリー・バーニュー（C.S.A.）、リンジー・グレアム・アハノニュ（C.S.A.）
エグゼクティブ・ミュージック・プロデューサー／音楽：スコット・ボマー
衣装デザイナー：エルネスト・マルティネス
編集：ビリー・フォックス（ACE）
プロダクション・デザイナー：クレイ・A・グリフィス
撮影監督：エイミー・ビンセント（ASC）
製作総指揮：エリカ・ハンプソン、グレッグ・コーズ
製作：ジョン・デイビス（p.g.a.）、ジョン・フォックス（p.g.a.）、クレイグ・ブリュワー（p.g.a.）
原作ドキュメンタリー：グレッグ・コーズ
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