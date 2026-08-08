台湾BLドラマ『セカイデキミダケ／Connecting to You』が、2026年8月14日20時よりRakuten TVで配信開始となる。配信に先駆け、日本版予告映像と作品情報が公開となった。

台湾BLドラマ『セカイデキミダケ／Connecting to You』が8月14日よりRakuten TVで配信

『セカイデキミダケ／Connecting to You』は、ファンタジー、純愛、ヒーリングロマンス、コメディの要素を融合させた、台湾ならではの世界観で描く新感覚BLドラマ。4話までが公開された金馬ファンタスティック映画祭（金馬奇幻影展）において観客から高い支持を集め、観客投票で6度にわたり首位を獲得した話題作である。「人とのつながりが見える」という独創的な設定と、優しく心を包み込む世界観、テンポの良いストーリー展開が大きな反響を呼んだ。

主人公・林佳凱を演じるのは、映画『ひとつの机、ふたつの制服』（2024）などに主演し、注目を集める邱以太（チウ・イータイ）。そして、相手役の警察官・吳大緯を演じるのは、今年日本でも主演映画『進行曲 マーチングボーイズ』が公開される、劉育仁（リウ・ユーレン）。誰ともつながれなかった青年と、心を閉ざした警察官。二人が少しずつ距離を縮めていく姿は、本作最大の見どころのひとつとなっている。さらに、ドラマ『時をかける愛』などで知られる林鶴軒（リン・ハーシュエン）、本作がドラマデビューとなる杜苡妮（ドゥー・イーニー）も出演し、物語を彩る。

Rakuten TVでは、8月14日20時より、全世界同時配信が開始となる。本編12話＋スペシャルエピソード1話の構成で、配信スケジュールは以下の通り。

8月14日20時～ EP.1～EP.4

8月21日20時～ EP.5・EP.6

8月28日20時～ EP.7・EP.8

9月4日20時～ EP.9・EP.10

9月11日20時～ EP.11・EP.12

9月18日20時～ EP.13（スペシャルエピソード）