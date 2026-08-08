台湾BLドラマ『セカイデキミダケ／Connecting to You』が8月14日よりRakuten TVで配信

台湾BLドラマ『セカイデキミダケ／Connecting to You』が、2026年8月14日20時よりRakuten TVで配信開始となる。配信に先駆け、日本版予告映像と作品情報が公開となった。
『セカイデキミダケ／Connecting to You』は、ファンタジー、純愛、ヒーリングロマンス、コメディの要素を融合させた、台湾ならではの世界観で描く新感覚BLドラマ。4話までが公開された金馬ファンタスティック映画祭（金馬奇幻影展）において観客から高い支持を集め、観客投票で6度にわたり首位を獲得した話題作である。「人とのつながりが見える」という独創的な設定と、優しく心を包み込む世界観、テンポの良いストーリー展開が大きな反響を呼んだ。
主人公・林佳凱を演じるのは、映画『ひとつの机、ふたつの制服』（2024）などに主演し、注目を集める邱以太（チウ・イータイ）。そして、相手役の警察官・吳大緯を演じるのは、今年日本でも主演映画『進行曲 マーチングボーイズ』が公開される、劉育仁（リウ・ユーレン）。誰ともつながれなかった青年と、心を閉ざした警察官。二人が少しずつ距離を縮めていく姿は、本作最大の見どころのひとつとなっている。さらに、ドラマ『時をかける愛』などで知られる林鶴軒（リン・ハーシュエン）、本作がドラマデビューとなる杜苡妮（ドゥー・イーニー）も出演し、物語を彩る。
Rakuten TVでは、8月14日20時より、全世界同時配信が開始となる。本編12話＋スペシャルエピソード1話の構成で、配信スケジュールは以下の通り。
- 8月14日20時～ EP.1～EP.4
- 8月21日20時～ EP.5・EP.6
- 8月28日20時～ EP.7・EP.8
- 9月4日20時～ EP.9・EP.10
- 9月11日20時～ EP.11・EP.12
- 9月18日20時～ EP.13（スペシャルエピソード）
■ストーリー
「この世界のどこかには、必ずあなたを理解し、見つけ出し、あなたとつながる人がいる」だが、その言葉"ぼっち"の林佳凱（リン・ジアカイ）には当てはまらないかもしれない。大学の知る人ぞ知るサークル・通霊部の愛されキャラ・佳凱には、人と人との間に結ばれた感情の"線"を見ることができる特殊な力がある。しかし、彼自身の身体には一本の線も存在せず、誰ともつながっていなかった。いつかは誰かとつながれるのだろうか。それとも、見えていないだけなのだろうか。僕とつながる線を探しながら、人助けを続ける日々。だが、なぜか厄介事に巻き込まれてばかりだった。そんなある日、無表情な警察官・吳大緯（ウー・ダーウェイ）と出会う。二人が偶然ぶつかった瞬間、それまで見たこともない銀色に輝く一本の"線"が現れる。佳凱はその謎めいた銀の線の意味を知りたい一心で、大緯を追いかけ、警察の捜査に関わるようになる。しかし、大緯は佳凱の能力を怪しみ、信じようとしなかった。つながった"運命の糸"は、二人をどんな未来へ導くのか──。
■出演者（役名：俳優名）
林佳凱（リン・ジアカイ）：邱以太（チウ・イータイ）
吳大緯（ウー・ダーウェイ）：劉育仁（リウ・ユーレン）
江超男（ジアン・チャオナン）：林鶴軒（リン・ハーシュエン／大鶴）
張雨靜（ジャン・ユージン）：杜苡妮（ドゥー・イーニー）
■スタッフ
監督：游智涵
脚本：溫慧明、牧星
エグゼクティブプロデューサー：曾瀚賢
プロデューサー：陳保英、侯帥安
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