ジャン＝リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』製作の舞台裏を描いたリチャード・リンクレイター監督の最新作『ヌーヴェルヴァーグ』（2026年7月10日公開 配給：AMG エンタテインメント）のティザー予告と2バージョンのポスタービジュアル、場面写真9点が公開となった。

『ヌーヴェルヴァーグ』は、1959年、ジャン＝リュック・ゴダールと彼の長編デビュー作にして、ヌーヴェルヴァーグ＝「新しい波」と呼ばれる当時の革新的な映画運動の記念碑的作品となった『勝手にしやがれ』製作の舞台裏を、仏映画界を代表する映画作家たちとの活気ある交流とともに描いた青春物語。

学生の頃、ヌーヴェルヴァーグに夢中になり、その自由な撮り方と姿勢に大きな影響を受け、この企画を 10 年以上前から温めてきたと語るリンクレイターは、今回、『勝手にしやがれ』のスタイルに倣ったアカデミー比率（1：1.37）の白黒の作品に仕上げた。全編ほぼフランス語というのも初挑戦となる。配役は、監督作『エブリバディ・ウォンツ・サム!! 世界はボクらの手の中に』（2016）に出演したゾーイ・ドゥイッチ以外、ほぼ無名のキャスティングで作り上げている。リンクレイターは「観客に"1959年の若者たちと一緒に映画を作っている感覚"を味わわせるためには既視感のないキャスティングが不可欠だった」と語り、本作の主人公となるジャン＝リュック・ゴダール役には写真家やモデルとして活動していたギヨーム・マルベックを迎えた。フランス映画界を代表する俳優ジャン＝ポール・ベルモンドをオーブリー・デュラン、ヌーヴェルヴァーグを支えた撮影監督ラウル・クタールをマチュー・パンシナほか、フランソワ・トリュフォー、クロード・シャブロル、シュザンヌ・シフマン、ジャック・リヴェット、エリック・ロメールなど劇中に数多く登場する映画人たちもほぼ無名の俳優陣が務めている。ゾーイ・ドゥイッチは、『悲しみよこんにちは』（1958）で脚光を浴び、『勝手にしやがれ』で世界的な女優となったジーン・セバーグを演じている。また、製作には、記者、プロデューサーとしてゴダールと親交があり、『ゴダールのリア王』（1987）にも出演していたミシェル・アルベルシュタット（ミシェル・ペタン）が参加。プリプロダクションから撮影、編集、台詞（仏訳）に至るまでフランス語ができないリンクレイターを全面的にサポートしたとのことだ。

作品は、2025年カンヌ国際映画祭に正式出品され大きな注目を浴び、熱狂的な歓迎を受けた。クエンティン・タランティーノもカンヌの公式上映で本作を2度連続で鑑賞し、大絶賛。友人でもあるリンクレイターを現地で称えた。また、ゴダールが当時在籍していた映画雑誌『カイエ・デュ・シネマ』も作品に絶賛をよせ、 2025年のベスト映画TOP10にも選出され、第8位を獲得。25年の映画賞にも数多くノミネートされ、2026年ゴールデングローブ賞では作品賞（ミュージカル・コメディ部門）にノミネートされた。





大島依提亜氏が手がけた2バージョンのポスタービジュアル

本日公開となった日本版ビジュアルは、『勝手にしやがれ』の象徴的なシーンをオマージュしたピンクバージョンと、ゴダール、セバーグ、ベルモンドの無垢な共犯関係が眩しいブルーバージョンの2種。どちらもタイトルロゴの周りには撮影に奮闘するゴダールや撮影監督のラウール・クタールらの姿がちらほら。俳優陣を走らせ、周囲を振り回す奔放なゴダールと、彼と共に時代の荒波を駆け抜けたセバーグ、ベルモンドらの、熱くまばゆい刹那が写し出されている。デザインを手掛けたのは、グラフィックデザイナーの大島依提亜氏。コピーの「息切れするほど、自由に。」からは、映画界に革命を起こした若者たちの、瑞々しくも激しい鼓動が伝わってくる。

あわせて公開となったティザー予告は、ギヨーム・マルベック演じる当時28歳のゴダールが、パリの女性たちから「本物の天才。……そう自称するわ。」と噂されるシーンから始まる。ゾーイ・ドゥイッチ演じるセバーグから「あなたの映画なんてどうでもいい」と言われても、「その調子だよ」と飄々と去る姿。自由奔放なゴダールは、「新しい波が望みなら、荒波をくれてやる」と言い放ち、これはコケるなと言われても不敵な笑顔を見せる。自称天才（？）主演女優は愛想を尽かす……。のちにヌーヴェルヴァーグを代表する傑作と なった『勝手にしやがれは』は如何にして生まれたのか。まだ何者でもなかった若者たちが、映画とともに駆け抜けた青春の日々がここにある。



















新たに公開となった場面カット

また、今年は、本作の公開を皮切りにゴダール作品の上映企画が幾つか予定されている。6月20日より「21世紀のジャン＝リュック・ゴダール わたしたちの映画 2001-2010」と題し、ゴダールの 2000年代の長編作品全4作品（『愛の世紀』4K修復版、『映画史特別編 選ばれた瞬間』HD版、『アワーミュージック』4K修復版、『ゴダール・ソシアリスム』2K版）の一挙上映が決定。さらに、本作の公開を記念し、7月24日から『勝手にしやがれ』（4K レストア版）『気狂いピエロ』（2K レストア版）の連続上映も決定している。