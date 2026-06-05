ジャン＝リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』製作の舞台裏を描いたリチャード・リンクレイター監督の最新作『ヌーヴェルヴァーグ』（2026年7月10日公開 配給：AMG エンタテインメント）の本予告と新場面写真が公開となった。

『ヌーヴェルヴァーグ』は、1959年、ジャン＝リュック・ゴダールと彼の長編デビュー作にして、ヌーヴェルヴァーグ＝「新しい波」と呼ばれる当時の革新的な映画運動の記念碑的作品となった『勝手にしやがれ』製作の舞台裏を、仏映画界を代表する映画作家たちとの活気ある交流とともに描いた青春物語。

学生の頃、ヌーヴェルヴァーグに夢中になり、その自由な撮り方と姿勢に大きな影響を受け、この企画を10年以上前から温めてきたと語るリンクレイターは、今回、『勝手にしやがれ』のスタイルに倣ったアカデミー比率（1：1.37）の白黒の作品に仕上げた。全編ほぼフランス語というのも初挑戦となる。配役は、監督作『エブリバディ・ウォンツ・サム!! 世界はボクらの手の中に』（2016）に出演したゾーイ・ドゥイッチ以外、ほぼ無名のキャスティングで作り上げている。リンクレイターは「観客に"1959年の若者たちと一緒に映画を作っている感覚"を味わわせるためには既視感のないキャスティングが不可欠だった」と語り、本作の主人公となるジャン＝リュック・ゴダール役には写真家やモデルとして活動していたギヨーム・マルベックを迎えた。フランス映画界を代表する俳優ジャン＝ポール・ベルモンドをオーブリー・デュラン、ヌーヴェルヴァーグを支えた撮影監督ラウル・クタールをマチュー・パンシナほか、フランソワ・トリュフォー、クロード・シャブロル、シュザンヌ・シフマン、ジャック・リヴェット、エリック・ロメールなど劇中に数多く登場する映画人たちもほぼ無名の俳優陣が務めている。

本予告編のナレーションを担当した上白石萌歌

この度、俳優の上白石萌歌がナレーションを担当した本予告編が公開となった。冒頭映し出されるのは、凱旋門を背にしたシャンゼリゼ通りで『勝手にしやがれ』の有名な場面を撮影をしている若者たち。若き日のジャン＝ポール・ベルモンド、ジーン・セバーグ、そしてジャン＝リュック・ゴダールだ。そして「ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン」のあの台詞が。撮影途中にも関わらず「終わり、アイデアが出ない」と途中放棄を宣言するゴダール。そんな彼に対してヒロイン役のセバーグから、「（既に監督デビューしている）トリュフォーかシャブロルがいい」と言われ、プロデューサーのボールガールからは「こんな働き方を続けるなら撮影は中止だ！」と大目玉を食らう始末。それでも映画作りの夢と情熱を共有した若者たちは撮影の荒波を進み続ける。「息切れするほど、自由に」ゴダールら歴史を変えた若者たちの青春の日々が熱く映し出される。リンクレイターは「映画を観た若者たちが『自分も映画を撮りたい』と思ってくれれば本望です」と語っているが、そのメッセージに応えるように、「次は、私たちだ」という上白石の力強い言葉で予告編は締めくくられている。

リンクレイターを敬愛し、今回予告ナレーションを担当した上白石は、「映画へのあこがれと愛の詰まったラブレターのような作品。いつだってあたらしい時代を切り拓いていく人は、型破りで規格外で身勝手で、そしてどこまでも透き通った自由を持っているのだと思った」とコメントしている。