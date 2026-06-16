ファミリーマートは6月16日、iOS/Android向け位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』での「Pokémon GO Fest 2026：グローバル」の開催を記念し、「ポケモン GO ギフトカード」を対象金額分購入して専用Webページから応募すると、ゲーム内で使用できる道具セットのゲームコードが抽選で当たるキャンペーンを開始した。実施期間は2026年7月13日まで、応募期限は7月14日 23:59まで。

「ポケモン GO Fest 2026：グローバル」開催記念キャンペーンビジュアル

キャンペーンでは、「ポケモン GO ギフトカード」を1口7,000円分購入して専用Webページから応募すると、ゲーム内で使える「道具セット」（合計15個）のゲームコードが抽選で150名に当たる。「ポケモン GO ギフトカード 3,500円」を2枚購入することでも1口として応募できる。

対象商品は2種類。「ポケモン GO ギフトカード」3,500円分（内容：3,300ポケコイン）および7,000円分（内容：7,000ポケコイン）がいずれも全国のファミリーマートで販売される。

また、「Pokémon GO Fest 2026：東京」（5月29日〜6月1日、東京臨海副都心にて開催）会場限定デザインのギフトカードを、6月16日より約2,000店舗限定で販売する。取扱店舗はキャンペーンサイトで確認できる。

「Pokémon GO Fest 2026：東京」会場限定デザインのギフトカードを、全国のファミリーマート約2,000店舗限定で販売

ファミリーマートは2026年で『ポケモン GO』の公式パートナー5年目を迎え、国内最大の約16,420箇所（2026年4月末時点）のパートナー拠点を持つ。

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