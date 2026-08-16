『崩壊：スターレイル Ver.4.5「千の星に賭すチップ」』は8月26日公開、スターピースカンパニー本部へ

HoYoverseは8月14日、提供中のスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』における予告配信を実施し、その中で次期バージョン『Ver.4.5「千の星に賭すチップ」』を8月26日に公開すると明らかにした。

ついに姿を現した「貪慾」によって二相楽園は再び存亡の危機に陥り、二相楽園を救うために必要な力を求めるべくスターピースエンターテインメントの本部「千星シティ」へと向かうバージョンアップデート。広大な事業圏の中でもひときわ輝く存在である千星シティは、社員や幹部たちの洗練されたライフスタイルを象徴するだけでなく、汎銀河貿易体制の各世界から訪れる無数の使節、大商人、官僚たちがバカンス先に選ぶリゾート地でもあるという。

プレイアブルキャラクターとして風属性の★5キャラクター「ロビン・夏空の歌」と量子属性の★5キャラクター「アベンチュリン・波と戯れる夏」を実装予定。★5キャラクター「ヒアンシー」と★5キャラクター「不死途」が復刻する。