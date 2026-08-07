セガは8月6日、2027年1月15日に発売予定の「STRANGER THAN HEAVEN」について、9月17日から21日まで幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）への出展を発表した。あわせて、デモプレイやシアター、スペシャルステージなど、セガ／アトラスブースを中心に展開する7つの出展コンテンツの概要も公開した。セガ／アトラスブースは幕張メッセHall 4の「4-N01」、セガ／アトラス物販コーナーはHall 11の「11-W03」に設置される。

「STRANGER THAN HEAVEN」の東京ゲームショウ2026出展ビジュアル

「デモプレイ」では、過去のメディア向けイベントで公開したバトルに各種調整・アップデートを施したデモ版を用意し、本作のコンバットシステムを体験できるという。

「シアター」では、未発表楽曲を含む本作の楽曲映像を上映する。一部予約制で、キャラクターごとに異なる3種類の演目から希望の上映回を選んで応募できる。応募期間は8月17日〜23日で、当選通知は8月末〜9月上旬を予定。応募方法の詳細は「STRANGER THAN HEAVEN」公式X（@STH_JP）で発表される予定だ。

シアター：未発表楽曲を含む「STRANGER THAN HEAVEN」の楽曲映像を上映するシアター

「スペシャルステージ」は、TGS2026の会期中5日間、セガ／アトラスブースで毎日実施する。ゲストを迎えたスペシャルトークに加え、来場者参加型の試遊デモのプレイ企画も予定している。ステージの模様は「RGGスタジオ公式YouTubeチャンネル」と「セガ公式YouTubeチャンネル」で配信する予定という。

「ウォークスルーミュージアム」は予約不要の体験型展示で、本作に登場する「5つの時代」をコンセプトとしたミュージアムゾーンを展開する。

「ノベルティ配布」では、「STRANGER THAN HEAVEN」コーナー近辺でオリジナルうちわを配布するほか、シアターまたはデモプレイの参加者にはオリジナルネックストラップ、会場で本作の予約を確認できた人にはオリジナルアナログスティックカバーを配布する。いずれも各日数量限定となる。

ノベルティ：「STRANGER THAN HEAVEN」コーナーへの来場や試遊、ソフトの予約などで配布されるオリジナルノベルティ

「各種キャンペーン」では、8月5日に開設した「STRANGER THAN HEAVEN」公認Discordへの参加確認画面を提示した来場者に、特製クリアカードを先着で配布する。また、会場での感想などをハッシュタグ「#ストレンジャーザンヘヴンTGS」を付けてXやInstagramに投稿するSNSキャンペーンも予定している。

Discordキャンペーン：「STRANGER THAN HEAVEN」公認Discordへの参加確認画面を提示すると、特製クリアカードを先着で受け取れる

「新作グッズ販売」では、ロゴピンバッジ、キービジュアルTシャツ、レコード風コースター、レジンカレッジリング クリア、マジッククリアファイルなどを販売する。このほか「RGGスタジオ」の新作グッズも用意し、Hall 11のセガ／アトラス物販コーナーで販売する予定だ。

新作グッズ：TGS2026会場で販売予定の「STRANGER THAN HEAVEN」新作グッズ

なお、東京ゲームショウ2026は9月17日・18日がビジネスデイで、開催時間は10:00〜17:00。一般公開日は9月19日・20日が9:30〜17:00、21日が9:30〜16:00となる。