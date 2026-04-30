ナイアンティックは4月29日、スマートフォン向け位置情報ゲーム『ポケモンGO』において、「メガミュウツーX」と「メガミュウツーY」が初登場することを発表した。

「メガミュウツーX」（左）と「メガミュウツーY」（右）。「Pokémon GO Fest 2026」に合わせて初登場する

5月25日から「街中でのゲームプレイ」で先行登場

「メガミュウツーX」と「メガミュウツーY」は、5月25日（月）から始まる「Pokémon GO Fest 2026」の「街中でのゲームプレイ」を通じて初登場する。すでに捕まえている「ミュウツー」を含む、すべての「ミュウツー」のメガシンカが可能となる。

他のポケモンと比べて大量の「メガエナジー」を必要とするため、同エナジーは「Pokémon GO Fest 2026」開催中に登場する「ミュウツー」の「スーパーメガレイド」で初めて入手できる。

「Pokémon GO Fest 2026：グローバル」からは、「スーパーメガレイド」での勝利やタイムチャレンジの達成を通じて「メガエナジーX」または「メガエナジーY」を獲得できる。今回のデビューを記念したスペシャルボーナスとして、スーパーメガレイドで捕まえたすべての「ミュウツー」は、初回からメガエナジーを消費せずにメガシンカできる。

東京・シカゴ・コペンハーゲンの開催でも先行取得のチャンス

東京、シカゴ、コペンハーゲンで開催される「Pokémon GO Fest 2026」の「街中でのゲームプレイ」内のタイムチャレンジ（分岐型）を通じて、「メガミュウツーX」または「メガミュウツーY」のいずれかのメガレベルが解放された「ミュウツー」を、グローバルイベントに先駆けて入手できる。

メイン会場となる「公園会場でのゲームプレイ」参加者は、公園のセッションで「メガミュウツーX」と「メガミュウツーY」に挑戦できる。なお、公園会場のチケットには同日の街中でのゲームプレイが含まれる。

メガシンカシステムのアップデートも実施

「メガミュウツー」の登場に合わせ、メガシンカシステムのアップデートも予定されている。今後のアップデートにより、「メガエナジー」を追加消費することで「メガレベル」の1日ごとの上昇制限を待たずに素早く上昇させる選択肢が追加される。

また、ミュウツーのように複数のメガシンカ形態を持つポケモンは、形態ごとに個別にメガレベルが記録される。たとえば「メガミュウツーX」のメガレベルは、「メガミュウツーY」のメガレベルとは独立して上昇する。

「Pokémon GO Fest 2026：グローバル」は史上初の全員無料開催

7月11日（土）・12日（日）に開催される「Pokémon GO Fest 2026：グローバル」では、史上初の全トレーナー対象・無料開催が決定した。これまで有料チケット購入者のみが楽しめたスペシャルリサーチ、色違いポケモンとの遭遇率アップ、イベント限定ボーナスなどが、すべて無料で体験できるようになる。

なお、「Pokémon GO Fest 2026」のリアルイベント開催概要は以下のとおり。

「Pokémon GO Fest 2026：東京」

開催期間：2026年5月29日（金）〜6月1日（月）

街中ゲームプレイ：2026年5月25日（月）から開始（島しょ部とメイン会場を除く）



「Pokémon GO Fest 2026：シカゴ」

開催場所：アメリカ イリノイ州シカゴ、グラント・パーク

開催期間：2026年6月5日（金）〜6月7日（日）

街中ゲームプレイ：2026年6月4日（木）から開始



「Pokémon GO Fest 2026：コペンハーゲン」

開催場所：デンマーク コペンハーゲン、フェレパーケン

開催期間：2026年6月12日（金）〜6月14日（日）

街中ゲームプレイ：2026年6月11日（木）から開始



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